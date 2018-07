Reza a história que um terço dos conteúdos publicados no P3 vem dos nossos estimados utilizadores. Tanto lhes damos um Megafone para se fazerem ouvir (se queres enviar artigos de opinião clica aqui), como damos palco, com honras de homepage, aos seus projectos. E com muito gosto — o crowdsourcing é uma das nossas assinaturas.

Gostas de fotografar e tens uma série que merece ser vista? Não consegues parar de desenhar, mas ninguém te liga nenhuma? Andas sempre com a câmara de filmar para produzir filmes que não saem da gaveta? E, já agora, tens um amigo de um amigo de um amigo que faz coisas tão espectaculares que nós devíamos conhecê-lo?

Fala connosco. Envia as tuas sugestões e propostas para p3@publico.pt (mas, por favor, não envies 50 imagens em .tiff em anexo, a não ser que nos queiras torturar). Basta um pequeno texto e alguns exemplos ilustrativos — se quisermos mais, pedimos. Fazemos questão de ver e responder. Mesmo que seja não :).

