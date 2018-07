Foi uma semana conturbada para Theresa May, que perdeu dois ministros quando apresentou ao Governo os planos para um “soft Brexit”. Agora, as críticas chegam de Donald Trump, Presidente norte-americano, que está de visita ao Reino Unido. Trump diz que May ignorou os conselhos dele e que os resultados foram “muito infelizes”. Em contraponto às críticas à primeira-ministra do Reino Unido, Trump elogia um dos ministros que se demitiram, Boris Johnson, ex-responsável dos Negócios Estrangeiros, eurocéptico e adepto do "hard 'Brexit'". "Seria um grande primeiro-ministro”, afirma Trump, numa entrevista publicada num tablóide e horas antes de se sentar com Theresa May.

Numa entrevista ao The Sun (o jornal mais vendido no país), Donald Trump põe em causa o acordo que May fez aprovar no Governo e que aponta pa um “Brexit pragmático”, isto é, uma saída da União Europeia em que o Reino Unido continuará integrado numa zona de comércio livre (mercado único) e com regras aduaneiras comuns. De acordo com o documento, seriam celebrados acordos com Bruxelas – uma solução que criaria uma zona de comércio livre com a União Europeia para bens industriais e agrícolas, dando ao Parlamento britânico a palavra final sobre que regras europeias são incorporadas na lei britânica.

Para Trump, esse acordo põe em causa as relações comerciais entre britânicos e norte-americanos: “Se fizerem isso, então o acordo com os Estados Unidos provavelmente não se vai realizar”, sustenta. Vai “definitivamente afectar as trocas comerciais com os Estados Unidos, infelizmente, de forma negativa”, insiste. “Estamos a atacar a União Europeia porque não trataram os Estados Unidos de forma justa no comércio”, anota ainda.

“Se apoiarem um acordo como aquele, iremos trabalhar com a União Europeia e não com o Reino Unido, o que provavelmente irá acabar com o nosso acordo”, prossegue, considerando que May está a defraudar as expectativas dos britânicos que votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia, no referendo de 2016: “O acordo que ela está a apresentar é muito diferente daquele no qual as pessoas votaram”, atira. “Não é o acordo do referendo. Tenho ouvido isto nos últimos três dias. Houve muitas demissões. Portanto uma grande parte das pessoas não gosta dele.”

A semana política ficou marcada pela demissão de David Davis, ministro com a pasta do "Brexit", e Boris Johnson. Para Davis e Johnson, dois apoiantes do "hard Brexit", a primeira-ministra sugere concessões a Bruxelas que são inaceitáveis.

"Ele não disse nada de mal"

Questionado pela Reuters sobre os comentários, o porta-voz de May disse que a primeira-ministra espera sentar-se com Trump e contar-lhe em que ponto estão as negociações.

Do outro lado do Atlântico, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, salientou a parte da entrevista em que Trump diz que May é “muito boa pessoa”: “Ele não disse nada de mal sobre ela”, cita a Reuters.

A visita “de trabalho” de Donald Trump ao Reino Unido decorre sob grande polémica. A primeira-ministra britânica (a primeira líder estrangeira a ser recebida por Trump depois de este tomar posse em Janeiro de 2017) quis garantir que o visitante é bem recebido, mas até o jantar desta quinta-feira, com 150 empresários britânicos, esteve em risco de não se concretizar, com convidados a referir o desconforto e a relutância em estar presentes. A par disso, multiplicam-se as manifestações pelo país.

