Ricardo Melo Gouveia no Aberdeen Standard Investments Scottish Open, o Open da Escócia, da Rolex Series do European Tour; Filipe Lima e Pedro Figueiredo no Italian Challenge presented by Cashback World, do Challenge Tour, na Sardenha, Itália; e Tomás Melo Gouveia no Gut Bissenmoor Classic, do Pro Golf Tour, em Hamburgo, na Alemanha. São os portugueses em evidência a nível europeu para este fim-de-semana.

No Italian Challenge presented by Cashback World, Filipe Lima está no quarteto dos quintos classificados para o fim-de-semana, nesta prova do Challenge Tour dotada com €300.000 que decorre no Is Molas Resort, na Sardenha, em Itália. Hoje subiu 14 lugares ao acrescentar um 67 (-4) ao 68 inaugural. Somando 135 (-7), está a quatro pancadas do líder, o sueco Sebastian Soderberg (64-67) e a duas da dupla de vice-líderes, o também sueco Nicklas Lemke (69-64) e o inglês Jack Senior (66-67), ambos com 133 (-9).

PUB

Pedro Figueiredo, já vencedor este ano no Challenge Tour, por ocasião do KMPG Trophy na Bélgica, em Junho, e sétimo no respectivo ranking, está por sua vez nos 22.ºs, com 138 (69-69).

Tiago Cruz, depois de entregar um primeiro cartão de 69, chegou a estar 4 abaixo do Par após 10 buracos, hoje, na segunda volta, mas fez cinco bogeys nos restantes oito buracos para finalizar com 72 (-+1) e, com 141 (-1), falhando o cut por uma pancada. Eliminados foram também Ricardo Santos (71-71) e Tomás Silva (70-74).

PUB

No Aberdeen Standard Investments Scottish Open, Ricardo Melo Gouveia seguiu em frente entre a elite mundial. Numa prova que como habitualmente antecede o The Open Championship, terceiro major da época, e que conta com nomes sonantes como Justin Rose (n.º 3 mundial), Rickie Fowler (n.º 7), Patrick Reed (n.º 13), Hideki Matsuyama (n.º 16) e Phil Mickelson (n.º 20), Ricardo Melo Gouveia seguiu hoje em frente para a fase final com duas voltas de 68 pancadas no Par 70 do Gullane Golf Club.

O português entra no fim-de-semana com um total de 136 (-4) e no grupo dos 50.ºs classificados, no limite do cut. O líder é o inglês Robert Rock com 127 (64-63), 13 abaixo do Par.

O Open da Escócia é mais um torneio da Rolex Series do European Tour, com seis milhões de euros de prize-money, tendo contado inicialmente com 156 jogadores.

Mickelson e Matsuyama foram eliminados.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Finalmente, no Gut Bissenmoor Classic, Tomás Melo Gouveia volta neste sábado a integrar o grupo de honra na última volta de uma prova do Pro Golf Tour, no caso o Gut Bissenmoor Classic (30 mil euros de prize-money),, no Golf & Country Club Gut Bissenmoor, em Hamburgo, Alemanha.

Debaixo de vento, marcou 67-69 para um total de 136 (-6) aos 36 buracos, partindo para a última volta isolado no terceiro lugar, com a desvantagem mínima para a dupla de líderes, composta pelo escocês Craig Howie e o alemão Maximiliam Layer, ambos com 66-69.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB