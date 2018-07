Dylan Groenewegen (Lotto) venceu esta sexta-feira a sétima etapa da Volta a França, que ligou Fougères a Chartres, com o holandês a percorrer os 231 quilómetros em 5h43m42s, impondo-se no sprint final a Fernando Gaviria (Quickstep) e Peter Sagan (BORA-Hansgrohe).

O belga Greg Van Avermaet (BMC) manteve a liderança na etapa mais longa do Tour, acabando por somar três segundos de bonificação por ser o primeiro em Nonvilliers-Grandhoux, deixando Geraint Thomas (Sky) a seis segundos, na vice-liderança.

O dia começou com duas brevíssimas tentativas de fuga, a que se seguiria a grande e solitária escapada da jornada, com o francês Yoann Offredo (Wanty-Group Gobert) a rolar mais de 100 quilómetros isolado, acabando a aventura a 90 quilómetros da meta, depois de ter alcançado uma vantagem que chegou aos 9 minutos - a maior diferença conseguida na presente edição do Tour.

Offredo ainda passou na frente o cume de Côte du Buisson de Perseigne, contagem de quarta categoria, mas foi neutralizado na sequência da colaboração entre Movistar, AG2R e Trek Segrafedo. O pelotão impunha um ritmo elevado, provocando uma cisão, com o primeiro grupo a preparar uma chegada ao sprint.

Mas o também francês Laurent Pichon (Team-Fortuneo Samsic) atacou de imediato, ganhando rapidamente uma vantagem de dois minutos, entrando nos últimos 50 quilómetros da etapa 1m50s à frente dos perseguidores, que o alcançaram a menos de 38 quilómetros de Chartres, numa altura em que o colombiano Fernando Gaviria (Quickstep) aproveitou o sprint intermédio, em Berd’huis, para "ameaçar" o eslovaco Peter Sagan, líder da classificação por pontos. Pichon venceu pelo segundo dia consecutivo o sprint intermédio e ganhou ainda o dorsal vermelho, símbolo do prémio de combatividade.

No final, Groenewegen - vencedor da etapa de consagração do Tour 2017, nos Campos Elíseos - somou o segundo triunfo em etapas da Volta a França, garantindo que pretende repetir a proeza.

Este sábado, os ciclistas percorrerão 181 quilómetros, entre Dreux e Amiens Métropole, mais uma vez numa etapa plana.

First win for @GroenewegenD on this Le Tour !!!??

Première victoire de @GroenewegenD sur ce Tour !! ??#TDF2018 pic.twitter.com/rf0Bxw4Y9F — Le Tour de France (@LeTour) July 13, 2018

