O Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Rugby (FPR), presidido por José Guilherme Aguiar, anunciou nesta sexta-feira ter decidido revogar a decisão do Conselho de Disciplina (CD) da FPR, através da qual tinha sido aplicada a Agronomia e Direito falta de comparência não justificada, com a correspondente despromoção ao último escalão competitivo. Com esta decisão, o presidente da FPR, Luís Cassiano Neves, comunicou ao início da tarde a sua renúncia com efeitos imediatos.

Depois de no final de Abril se terem registado incidentes durante a partida da meia-final do principal campeonato português de râguebi entre Agronomia e Direito, a direcção da FPR apresentou uma participação disciplinar ao CD para que fossem “apurados os factos com relevância disciplinar e regulamentar, e deles extraídas as competentes consequências”, tendo ainda apresentado às “autoridades policiais queixa-crime contra incertos, no sentido de se responsabilizar criminalmente os responsáveis pelas cenas absolutamente lamentáveis e degradantes que se verificaram nas bancadas”.

PUB

PUB

Perante isto, o CD, presidido pelo antigo internacional português Marcello D’Orey, determinou que “ficou estabelecido e demonstrado” que “o jogo não chegou ao fim” e que “a interrupção definitiva determinada pelo árbitro foi da responsabilidade dos jogadores de ambas as equipas, os quais se envolveram em confrontos físicos”. Como consequência, a direcção da FPR acatou a recomendação, tendo assim aplicado “falta de comparência não justificada” às duas equipas de Lisboa, o que implicava a “imediata exclusão de todas as competições seniores” e “despromoção ao último escalão competitivo sénior”, sendo que o título de campeão seria atribuído ao Belenenses. O CJ, porém, reverteu esta decisão e este volte-face terá como consequência a queda de toda a direcção da FPR.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No acórdão da decisão do CJ onde é analisado o recurso apresentado pela Agronomia, é referido que “deve ser homologado o resultado que se verificava no momento em que o árbitro deu por terminado o jogo que opôs a AEIS Agronomia ao GD Direito, ocorrido no passado dia 28 de abril de 2018, com todos os efeitos daí decorrentes, nomeadamente a anulação da decisão de não realização da final do CN1, bem como da decisão administrativa de conceder o título de campeão nacional da época 2017-2018 ao clube que se apurou para disputar a referida final.”

Comunicado da FPR:

“A Direcção da FPR recebeu esta manhã os Acórdãos do Conselho de Justiça, relativos ao jogo que opôs AEIS Agronomia a GD Direito. Na sequência das decisões do Conselho de Justiça, mas também em face da intenção já antes comunicada à Assembleia-Geral, decidi formalizar este tarde a minha renúncia ao cargo de Presidente da Federação Portuguesa de Rugby, com efeitos imediatos, no que serei acompanhado pelos demais membros da Direcção da FPR".

PUB