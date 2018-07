Agora é oficial. O Betis tornou nesta sexta-feira oficial a contratação de William Carvalho, que deixa o Sporting e ruma a Espanha, assinando por cinco épocas com o seu novo clube. O anúncio foi feito nas redes sociais, onde o médio surge numa imagem ao lado do novo colega de equipa, Marc Bartra.

A SAD sportinguista liderada por Sousa Cintra aceitou uma proposta de 16 milhões de euros a que se junta uma componente variável de mais quatro milhões de euros, por 75% dos direitos económicos do atleta.

"Adicionalmente, a Sporting SAD garantiu o direito a receber 25% dos montantes que o Betis

venha a receber em caso de transferência futura do jogador, 20% dos quais poderão

ser adquiridos pelo Betis por dez milhões de euros, sendo que o Betis se obriga a adquirir 10%, por cinco milhões de euros, em caso de qualificação do Clube para a UEFA Champions League", pode ler-se no comunicado dos "leões" enviado ao regulador, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

