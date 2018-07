O Benfica empatou nesta sexta-feira com o Vitória de Setúbal a um golo, em jogo referente ao Torneio Internacional do Sado, naquele que foi o seu segundo jogo particular de pré-temporada. A jogar no Bonfim, casa dos sadinos, os benfiquistas fizeram um bom primeiro tempo, caindo muito na segunda parte (onde houve muitas substituições). A igualdade final bastou, contudo, para o troféu ir para os “encarnados”, que terminaram com melhor diferença de golos devido ao resultado frente à outra equipa presente na competição, os sérvios do Napredak (os benfiquistas venceram por 3-0 e os sadinos por 2-1).

Rui Vitória apresentou um “onze” titular composto por Vlachodimos, André Almeida, Conti, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Pizzi, Cervi, Jonas e Ferreyra. E da equipa inicial destacou-se Gedson, o jovem médio que está há nove anos no clube e jogou na temporada anterior na equipa B “encarnada”. Com contrato até 2022 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, Gedson foi feroz nas tarefas defensivas e mostrou visão de jogo quando foi preciso puxar a equipa para a frente.

No lado do Vitória, Lito Vidigal colocou em campo inicialmente Milton Raphael, Mano, Vasco Fernandes, Nuno Reis, Nuno Pinto, Semedo, Costinha, Nuno Valente, André Sousa, Leandro Resida e Valdu Te. E foi precisamente este jovem avançado de 20 anos, que na época passada jogou emprestado pelos sadinos no Olímpico do Montijo, do terceiro escalão do futebol português, que mais trabalho deu à defesa benfiquista.

O golo das “águias” foi apontado pelo reforço Ferreyra, após cruzamento de Pizzi (33’). Já no segundo tempo, o V. Setúbal empatou, com Vasco Fernandes a desviar uma bola que acabou perdida na pequena área “encarnada” após um livre.

