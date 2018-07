O escritor Nick Hornby e o realizador Stephen Frears estão a preparar uma série de comédia para o canal Sundance TV (que opera em Portugal). Apesar de se destinar à televisão tradicional, terá episódios de dez minutos de duração, um formato mais próximo do digital. State of the Union, ou “estado da nação”, representa o reencontro de escritor e realizador, que trabalharam juntos em Alta Fidelidade (2000), e é descrito por Hornby como um “projecto incomum”.

PUB

A imprensa especializada norte-americana explica esta sexta-feira que as estrelas da série serão os também britânicos Rosamund Pike e Chris O'Dowd e que a história girará em torno da sua relação ficcional enquanto casal e das suas reuniões num bar antes de sessões de terapia conjugal. O projecto não é totalmente desconhecido, tendo sido anunciado em 2017 mas com o realizador Roger Michell (Notting Hill) atrás das câmaras – a troca por Frears aumenta o star power da série.

A produtora See-Saw explicara então que esperava que os episódios fossem exibidos tanto na televisão quanto online. E confirmava que a inspiração do prolífico Hornby foram webseries como “High Maintenance, que começou no Vimeo”, como disse há um ano à revista Screen Daily Hakan Kousetta, da See-Saw. High Maintenance transitou entretanto para a televisão por subscrição, tendo sido exibida em Portugal no TVSéries.

PUB

Todos os episódios de State of the Union serão escritos e dirigidos por Hornby e Frears. Será o regresso de Rosamund Pike a textos do escritor, depois de ter filmado Uma Outra Educação (2009); já O’Dowd tem para estreia este Verão Juliet, Naked, também escrito pelo autor. Hornby explica isso mesmo na sua apresentação de State of the Union, sublinhando que o cariz pouco usual do projecto o faz sentir ainda mais grato por ter “atraído talento deste calibre”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

State of the Union só começa a ser filmada este Verão, em Londres. Jan Diedrichsen, director-geral do canal, adianta entretanto que esta história “de um casamento moderno” é “íntima e divertida", e que é fácil "identificarmo-nos” com ela.

Não será a estreia de Hornby na televisão, uma vez que o escritor e argumentista já esteve envolvido na adaptação do seu romance (também filmado para cinema) Era Uma Vez Um Rapaz em 2015 nos EUA, e colaborou ainda numa mini-série britânica, Love Nina. A televisão também não é estranha a Frears, que assinou mais de uma dezena de telefilmes e que há dois meses estreou a minisérie A Very English Scandal na BBC e depois a viu chegar ao serviço de streaming da Amazon.

A Sundance TV está presente na oferta da televisão por subscrição portuguesa mas ainda não há data de estreia para esta série.

PUB