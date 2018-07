Um resto de bicicleta, um fecho éclair ou uma caixa de cartão. Os Alibombo são um duo de percussão urbana da Colômbia que começou por extrair música de objectos encontrados nas ruas de Medellín e evoluiu para um laboratório de experimentação sonora onde as músicas tradicionais da Colômbia, do Caribe e do Pacífico são igualmente recicladas. Já os ouvimos no Festival Músicas do Mundo de Sines há dois anos e mais recentemente no Teatro da Trindade, mas o grupo de David Colorado e de Lucas Jaramillo regressa a 19 de Julho, às 22h, para actuar no B.Leza, em Lisboa (no Cais da Ribeira Nova, Armazém B, junto ao rio), numa das noites Contacto.

Os colombianos foram convidados pela plataforma Contacto, que junta DJ’s e músicos, cujo objectivo é promover o encontro com música negra (jazz, soul e funk), afro e bossa nova. Esta quinta-feira, com DJ Johnny, DJ Rykardo e Camboja Selecta como anfitriões, os Alibombo entram em palco às 24h. Antes, prevê-se que os pratos sejam aquecidos por um set do DJ Johnny, com os colombianos a serem seguidos pelas actuações de DJ Anaqonsoul e de DJ Rykardo. A noite fecha-se com Camboja Selecta às 3h.

Nos dias 23 e 24 de Julho, David Colorado e Lucas Jaramillo regressam ao Alentejo para dirigir três workshops no Centro de Artes de Sines, incluindo um de percussão colombiana e sons reciclados.

