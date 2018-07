Depois de Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger e Jared Leto, Joaquin Phoenix vai ser o novo Joker do cinema. O actor vai ser o eterno supervilão de Batman num filme de Todd Phillips que pretende ser mais modesto, sombrio e dramático do que aquilo que é normal no mundo dos super-heróis. O filme, passado nos anos 1980 e a mostrar a história de origem da personagem, já tinha sido anunciado em Agosto do ano passado. Esta semana o site Deadline confirmou, depois de meses de rumores, que Phoenix seria mesmo o actor principal, com a rodagem oficialmente agendada para começar em Setembro.

Além de ser um filme mais modesto, com um orçamento de 55 milhões de dólares (47 milhões de euros), a milhas dos 300 milhões de dólares (257 milhões de euros) gastos em Liga da Justiça, vai ser realizado por alguém que normalmente não é associado a dramas. Phillips é conhecido pela trilogia A Ressaca e outras comédias como Dias de Loucura ou Road Trip – Sem Regras. E não é bem o tipo de realizador com quem Phoenix, que foi nomeado para três Óscares e nos últimos meses pudemos ver nas salas portuguesas em Nunca Estiveste Aqui, de Lynne Ramsay, e Não Te Preocupes, Ele Não Irá Longe a Pé, de Gus Van Sant, trabalha habitualmente.

O site The Wrap citou em Março fontes próximas do projecto que diziam que a história do filme mostrava o supervilão como um cómico de stand-up falhado, com inspiração em O Rei da Comédia, o subvalorizado filme de 1982 realizado por Martin Scorsese com Robert De Niro como um cómico falhado que rapta um apresentador de talk shows. Nessa altura, o próprio Scorsese ainda estava envolvido no filme de Phillips como produtor executivo, algo que já não irá acontecer.

O filme é co-escrito por Phillips e Scott Silver, o argumentista de 8 Mile ou The Fighter – O Último Round.

