O príncipe Harry e Elton John vão unir forças para lançar uma campanha de apoio ao tratamento de infecções por HIV em homens, anunciou na quinta-feira a organização beneficente do cantor, a Elton John AIDS Foundation, que não adiantou mais detalhes mas acrescentou que tudo se saberá no próximo dia 24, na Conferência Internacional sobre Sida, em Amsterdão.

PUB

O cantor de 71 anos e o príncipe de 33 anos são conhecidos activistas no âmbito desta doença sexualmente transmissível. Além disso, as suas vidas têm-se cruzado em bons e em maus momentos. Elton John cantou no funeral da princesa Diana, mãe de Harry, em 1997, e participou no casamento do jovem príncipe com a actriz Meghan Markle, em Maio.

Há dois anos, o cantor e o príncipe participaram num painel sobre HIV e a juventude – “a única faixa etária em que as infecções por HIV estão a aumentar e não a diminuir”, referiu o cantor. “Desde então, a minha fundação, juntamente com outros parceiros, tem realizado investigação centrada no homem e já cobre seis países”, disse. "Uma descoberta crítica deste trabalho é a necessidade de ampliar rapidamente o acesso e o envolvimento dos homens nos testes e tratamentos do HIV."

PUB

PUB