O primeiro semestre de 2018 foi marcado pela morte de 27 golfinhos na costa portuguesa, número superior aos anos anteriores e atribuído à captura acidental, o que poderá apressar a extinção da espécie nas águas nacionais, revelam investigadores.

"A presença destes golfinhos em águas nacionais pode desaparecer por completo em menos de 20 anos", alerta uma equipa de biólogos da Universidade de Aveiro (UA) e da Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem (SPVS).

Dos 27 botos mortos registados na costa, entre Janeiro e Junho de 2018, 25 foram encontrados entre o Minho e a Nazaré. Destes, a grande maioria foi encontrada entre o Porto e a Nazaré e, segundo a equipa de biólogos, "as marcas que alguns cadáveres apresentam, como barbatana caudal amputada ou marcas lineares no corpo, indicam que os animais foram apanhados acidentalmente por redes de pesca".

"Este valor já ultrapassa em muito os valores registados para o primeiro semestre dos anos anteriores", aponta Catarina Eira, bióloga do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro.

Coordenadora de um projecto dedicado à conservação de espécies marinhas portuguesas como o boto e o roaz, que é co-financiado por fundos europeus — o Life marpro (2011-2017) —, Catarina Eira aponta a zona entre o Porto e a Nazaré, onde um terço dos botos está concentrado, como "a mais preocupante" para a conservação da espécie.

"A zona concentra uma actividade de pesca bastante intensa. Apesar dos esforços desenvolvidos pelos pescadores para evitarem as capturas acidentais, a arte xávega acaba por ser responsável por uma parte da mortalidade", refere.

Outro factor é a quantidade considerável de pesca ilegal na zona, normalmente realizada por pequenas embarcações muito perto da costa que, "além de prejudicar os pescadores que desenvolvem a sua actividade de acordo com a lei, por ser muito costeira, também ocasiona alguma mortalidade de boto".

Catarina Eira considera crucial que se aprove a classificação como Sítio de Importância Comunitária (uma figura de protecção ambiental da Rede Natura 2000) da zona marinha entre as praias da Maceda (Ovar) e da Vieira (Leiria), pela abundância de botos que alberga.

Graças à consciencialização e colaboração dos pescadores, a equipa do Life marpro conseguiu testar diferentes artes de pesca e materiais de redes, para perceber o que poderia diminuir o número de capturas acidentais. Foi assim que descobriram que uma das soluções mais eficazes é o uso de pingers, pequenos aparelhos electrónicos que se fixam às redes de pesca e emitem um som que avisa os cetáceos sobre a presença da rede, embora seja ainda uma tecnologia cara.

"Com a aprovação do Sítio [de Importância Comunitária] poderia ser posto em prática o plano de gestão também proposto para estas áreas, o qual inclui várias medidas que podem prevenir a extinção do boto em Portugal, como o alargamento do uso de pingers a todas as redes de xávega, o combate à pesca ilegal ou o ensaio de novas medidas de mitigação de capturas em redes de cerco e fundeadas", conclui.

