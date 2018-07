Quando um fotógrafo se vê afogado numa pilha de jogadores de futebol em êxtase, o instinto pode ser tentar salvar-se ou fotografar de perto a alegria dos atletas. Yuri Cortez, fotógrafo da Agence France-Presse (AFP), optou pela segunda hipótese e quando esta quarta-feira, 11 de Julho, foi atropelado pelos festejos dos jogadores croatas, não parou de disparar. Resultado: uma série de imagens únicas.

O momento aconteceu depois de Mario Mandzukic marcar o golo que determinou a vitória da Croácia por 2-1 à Inglaterra. Os jogadores correram para a lateral do relvado, onde se concentram os fotógrafos. Entre eles estava Cortez, que, no meio da euforia, acabou por ser abalroado pelos croatas.

PUB

PUB

Mas não largou a câmara e continuou a fotografar os festejos que decorriam, literalmente, em cima dele. As suas imagens revelam essa proximidade, mostrando o autor do golo e os companheiros de equipa emocionados.

Entretanto, os outros fotógrafos que o ladeavam, entre eles Carl Recine da Reuters, captaram imagens do mexicano "submerso" em camisolas azuis e do momento em que os jogadores se aperceberam do sucedido e o ajudaram a levantar. "Perguntaram-me como é que eu estava, um deles pegou nas lentes e outro [Domagoj Vida] deu-me um beijo", contou o fotógrafo mexicano à AFP. Outro acontecimento insólito que as televisões conseguiram captar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Carl Recine / Reuters

A Croácia conseguiu, assim, a qualificação para a final do Mundial de futebol pela primeira vez na sua história e vai defrontar a França no domingo, 15 de Julho.

Mais populares A carregar...

Texto editado por Amanda Ribeiro

PUB