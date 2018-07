Um motorista da Uber foi agredido, no sábado, por um taxista quando se preparava para recolher um cliente junto à estação de comboios de Lagos, no Algarve, confirmou o PÚBLICO junto do Comando Distrital da PSP de Faro.

PUB

O homem que trabalha para a Uber, uma plataforma electrónica para o transporte de passageiros em veículos descaracterizados, terá sido abordado por um taxista que se encontrava na praça de táxis junto à estação.

Segundo o gabinete de comunicação do Comando Distrital da PSP de Faro, o motorista da Uber queixa-se de ter sido agredido pelo taxista com uma soqueira. No entanto, “não foi encontrado qualquer objecto” no local, disse a mesma fonte ao PÚBLICO.

PUB

O caso está, neste momento, em fase de inquérito.

PUB