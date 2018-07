Albert Adrià quase dispensa apresentações e bastará o apelido para o associar ao topo da criatividade gastronómica. Assim é também, no nosso panorama, quando se fala de Alexandre Silva e do ambiente criativo que imprimiu ao seu restaurante LOCO, em Lisboa.

A boa notícia é, pois, que ambos se vão juntar no restaurante da Rua dos Navegantes, à Estrela, no dia 4 de Agosto. A má notícia é a de que se trata de um jantar para o qual estão apenas disponíveis 20 lugares (já abriram as reservas), sendo que também não é a melhor das novidades que terá um custo de 250€, bebidas incluídas.

Depois das várias trocas de experiências ao longo do ano passado no LOCO, “este ano Alexandre Silva queria "fazer só um jantar, mas teria que ser com uma figura que tivesse uma grande influência" para ele e "para a cozinha mundial". "Com um percurso notável, o Albert é um criativo por natureza e escolha foi óbvia”, explica o cozinheiro, sem deixar de notar a correspondência com o ADN criativo do LOCO.

Sendo um dos mais reconhecidos cozinheiros da sua geração, Albert Adrià não tem parado de coleccionar estrelas Michelin, quando iniciou carreira autónoma depois do fecho do mítico elBulli, do seu irmão Ferran. São já cinco desde 2013, o ano em que a Time o colocou entre as principais figuras no universo da alimentação e da gastronomia. Este ano, em Espanha, recebeu o Premio Nacional de Gastronomia, como Melhor Chef de Cozinha.

