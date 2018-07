O Sporting perdeu o seu primeiro teste de pré-época, ao ser derrotado pelo Neuchatel Xamax, por 2-1, na Suíça.

PUB

Os "leões" começaram bem, com um golo do colombiano Fredy Montero, na recarga a um livre apontado por Jefferson (3'). Mas o Neuchatel repôs a igualdade logo depois, por intermédio de Cicek.

A dupla composta por Matheus Pereira e Raphinha, dois reforços para esta temporada, mostrou dinamismo durante os primeiros 45 minutos, mas foi incapaz de alterar o marcador até ao intervalo.

PUB

No segundo tempo, José Peseiro fez algumas alterações (mudou toda a equipa até ao final da partida), mas as mudanças não impediram que os suíços passassem para a frente do marcador, com um golo de Karlen (63'). Isto apesar de um par de boas defesas do guarda-redes Viviano, também ele um reforço para esta época.

O próximo jogo particular do Sporting será com o Nice, no sábado.

PUB