O campeonato da Europa de hóquei em patins começa no sábado, com a selecção portuguesa a defender o título em casa da actual campeã mundial, a Espanha, num torneio que terminará no dia 22, na Corunha.

Dois anos depois de levantar o troféu, em Oliveira de Azeméis, a equipa de Luís Sénica inicia a caminhada na competição diante de Andorra, no domingo, depois de a Espanha inaugurar o torneio no dia anterior, diante de Inglaterra.

Portugal é o cabeça de cartaz do grupo A, que, além de Andorra, conta também com a França, a Suíça e a Áustria. O grupo B vai ter mais uma equipa, num total de seis, contando também com outra favorita, a Itália, para além da Holanda, da Bélgica, da Alemanha, de Espanha e de Inglaterra.

A selecção nacional parte para a competição com o guarda-redes Ângelo Girão, Vítor Hugo e Henrique Magalhães, do Sporting, actual campeão nacional, o "guardião" Pedro Henriques e Diogo Rafael, do Benfica, o "capitão" João Rodrigues, que já assinou pelo Barcelona, Hélder Nunes, Rafa Costa, Gonçalo Alves, do FC Porto, e com Poka, que esta temporada alinhou no Valongo, mas também já assinou pelos "azuis e brancos".

De ambos os grupos vão sair quatro equipas, para depois serem disputados os quartos-de-final, no dia 20 de Julho, num modelo em que o primeiro classificado defronta o quarto da outra tabela, e em que o segundo disputa com o terceiro o acesso à meia-final.

Em 2016, Portugal venceu na final a Itália, na altura a campeã europeia, reconquistando um título que fugia desde 1998, apesar de ser a selecção que mais vezes levantou o troféu, num total de 21 vezes. Porém, entre 2000 e 2012, todos os campeonatos europeus foram conquistados pela Espanha, um hexacampeonato que, ainda assim, deixa os espanhóis a uma distância considerável de títulos, com um total de 16.

Fora de portas, a selecção portuguesa já não vence um título desde 1993, quando conquistou o Campeonato do Mundo em Itália, e em Espanha já não festeja desde 1987, ano em que se sagrou campeã europeia, em Oviedo.

