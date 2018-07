O futebolista francês Clément Lenglet, de 23 anos, é reforço do Barcelona para as próximas cinco épocas, anunciou nesta quinta-feira o campeão espanhol, que paga ao Sevilha a cláusula de rescisão de 35,9 milhões de euros.

O defesa central, que alinhou no Sevilha na última época e meia, com 73 jogos e quatro golos, assinará contrato com o Barcelona até 2023, com uma cláusula de rescisão de 300 milhões de euros, segundo comunicou o clube catalão.

Na sua página oficial, o Barcelona diz ainda que a assinatura do contrato com o central francês será na sexta-feira, após a qual será feita a sua apresentação na tribuna de Camp Nou, às 13h15 locais (12h15 em Lisboa).

Lenglet junta-se a um lote de defesas centrais que inclui o espanhol Piqué, o francês Umtiti e o belga Vermaelen.

