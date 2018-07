A selecção portuguesa feminina de sub-20 de basquetebol falhou esta quinta-feira a presença nas meias-finais da Divisão A do Europeu, ao perder frente à Itália por 70-42, em Sopron, na Hungria.

O sucesso italiano baseou-se na defesa, que condicionou o jogo ofensivo luso, pouco eficaz a atacar o cesto. As jogadoras italianas impuseram, durante a primeira parte, a sua boa organização, chegando ao intervalo com 13 pontos de avanço (36-23).

Na segunda parte, o panorama não se alterou, obrigando Eugénio Rodrigues, seleccionador nacional, a gastar um desconto de tempo e com o resultado em 41-26. Uma decisão que não gerou melhoria de rendimento atacante, com Portugal a converter somente seis pontos no terceiro período.

No quarto período, confirmou-se a derrota de Portugal, que teve na pequena base Ana Rodrigues, autora de nove pontos, oito ressaltos e três assistências, um exemplo de inconformismo.

A equipa das “quinas” vai agora defrontar a Hungria no sábado, às 14h45, em jogo para a atribuição de uma posição entre os quinto e oitavo lugares da Divisão A do Europeu.

