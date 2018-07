William Carvalho, um dos jogadores que avançou com a rescisão contratual com justa causa com o Sporting, na sequência das agressões ocorridas na Academia do clube, em Maio, vai vestir a camisola do Betis. O acordo para a transferência do médio ficou selado, nesta quinta-feira à tarde, numa reunião em Alvalade.

PUB

O clube espanhol paga uma verba na ordem dos 18 milhões de euros pelo jogador de 26 anos, sendo que o negócio poderá ascender aos €25 milhões, mediante uma série de objectivos. Nas negociações entre Sporting e Betis, os “leões” procuravam ainda garantir uma percentagem do valor de uma possível futura venda do jogador. Já William Carvalho vai receber perto de 3 milhões de euros anuais.

A venda pelo Betis do médio Fabián Ruiz, por 30 milhões de euros, ao Nápoles contribuiu para desbloquear o processo já que os andaluzes ficaram com a certeza de que vão encaixar cerca de 30 milhões de euros, verba que podem gastar na compra de um futebolista para a mesma posição do terreno.

PUB

O Betis assegura assim, finalmente, um jogador que há muito desejava – o quinto reforço da temporada -, pois o treinador do emblema andaluz, Quique Setién, olha para o internacional português como o futebolista indicado para dar à equipa o toque de qualidade e experiência de que precisa numa época em que está de regresso às provas europeias.

Termina assim um processo longo e que chegou a ter o Valência e o Mónaco como possíveis destinos do jogador, embora o Betis tivesse tido sempre a primazia nas negociações.

PUB