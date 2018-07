Mahmoud Eboo, o presidente de todos os presidentes das comunidades nacionais dos 15 milhões de ismaelitas no mundo, compara o princípe Aga Khan a Gates, Rockefeller e Ford para definir o que ele não é. “Sua Alteza não é um filantropo.” Aquilo que faz é “parte da sua responsabilidade enquanto imã dos ismaelitas”. Nesta quinta-feira Aga Khan IV termina a sua visita a Portugal.

PUB



Que importância tem o encontro desta semana para os ismaelitas?

Este ano, de 11 de Julho de 2017 até 11 de Julho de 2018, comemora-se o Jubileu de Diamante de Sua Alteza Aga Khan. São 60 anos seus como imã dos ismaelitas. Visitou 11 países, nos últimos 11 meses, culminando o Jubileu em Portugal. A razão de ser em Portugal é a nossa longa relação com o país e o facto de o Governo português ter convidado Sua Alteza como convidado de Estado a Lisboa. Pensámos que seria uma grande oportunidade para mostrarmos coisas diferentes à comunidade a nível mundial. Convidámos a comunidade e temos 45 mil ismaelitas que vieram de todo mundo para Portugal, desde a Ásia Central e do Sul, Médio Oriente...

Mas também queríamos aproveitar como oportunidade ter um festival de artes que olhasse para a diversidade da comunidade, que vive em muitos países, é uma comunidade plural, diversa, com diferentes línguas, etnias, histórias e culturas. Uma das formas de expor estas diferentes culturas é através do festival que estamos a fazer aqui, com música, arte, voz, concertos, durante uma semana, na FIL.

PUB

Para muitas pessoas da comunidade, é a primeira vez que estão em Portugal, a primeira vez que saem dos seus países, a primeira vez que vêem outros membros da comunidade, por exemplo, membros da Rússia.

"Mais de dois milhões de pessoas utilizam o nosso sistema hospitalar" na Ásia central e do sul Por um lado, vemos a AKDN- Rede AgaKhan para o Desenvolvimento como filantropa pelo mundo, por outro, vemos os seus projectos como diplomacia e investimentos financeiros. Que exemplos concretos tem de mudança de vida das pessoas a partir da vossa acção? Deixe-me primeiro referir como o trabalho da rede funciona. Há três grandes chapéus na rede: desenvolvimento social, [com] educação e cuidados de saúde, desenvolvimento económico e desenvolvimento cultural. Quanto ao impacto do nosso sistema de cuidados de saúde globalmente, mais de dois milhões de pessoas utilizam o nosso sistema hospitalar [anualmente], gerimos a maior rede de cuidados de saúde da Ásia central e do sul e, se olharmos para os países com as maiores taxas de mortalidade infantil ou materna, baixámo-las através do nosso sistema de saúde. De acordo com a Unicef, em 2003, a taxa de mortalidade infantil em Badakshan, província do Afeganistão, era de 6500 por 100 mil nascimentos — a mais alta do país. Em 2017 foi de 384, graças à intervenção da AKDN. As pessoas não tinham qualquer acesso à medicina, a nenhuma especialidade médica. O nosso sistema de saúde é hoje um sistema integrado. Começámos com um hospital em Carachi que é hoje um hospital universitário com a maior escola de enfermagem no país e na região. Quando Sua Alteza começou a construir o hospital não se dava valor ao trabalho de enfermeira. Como se gere um sistema de saúde sem enfermeiras? E deu poder às mulheres, deu-lhes uma posição numa sociedade em que não são reconhecidas. Hoje nesses países a sociedade olha para elas com valor. É um exemplo de desenvolvimento social. Na educação, operamos 300 escolas, algumas delas existem há centenas de anos para a qualidade de educação. O que é importante para nós é as pessoas poderem graduar-se, com reconhecimento social. Isto é o desenvolvimento social. No desenvolvimento económico, temos infra-estruturas, que é energia, com a maior central hidroeléctrica no Uganda, alimenta 50% do país. E uma operadora móvel.. Também, a Roshan. Se não fosse ela, o Afeganistão teria zero comunicações. Fomos os primeiros a ir para lá e a assumir o risco, não podíamos construir linhas pelas montanhas do Afeganistão, mas podíamos construir uma oportunidade de rede móvel. Isso transformou o país. A Seacom é a nossa companhia de cabo de fibra óptica desde a África do Sul até à entrada do Mar Vermelho. Não haveria acesso à internet na costa oriental de África se não fosse a Seacom. Estamos a capacitar a sociedade civil através de parcerias ou por nós próprios. Se um governo não tem força para providenciar serviços à sua população, então a sociedade civil tem de o fazer. E nós construímos essa capacidade. É a nossa intenção, seja na energia, nas infra-estruturas, na aviação, nos media e comunicações ou nas finanças. Nas finanças, temos o maior banco do Paquistão e provavelmente a quarta ou quinta maior rede bancária da África subsaariana. Se os pobres, os mais vulneráveis, não conseguem aceder a financiamento, não podem progredir. No desenvolvimento cultural, vemos por exemplo o impacto do parque al-Azhar no Egipto. Durante 500 anos foi a lixeira do Cairo, no meio da cidade. Para Sua Alteza, isso não fazia sentido algum e decidiu construir um parque. Responderam-lhe que era louco. “Como vai construir aqui um parque? Estão aqui 500 anos de lixo!", diziam. Hoje, com 30 hectares, é o maior pulmão verde do Médio Oriente. Depois das pirâmides que estão lá há cinco mil anos, que são a primeira atracção turística, a segunda agora é o parque al-Azhar. Os milhões de pessoas que não tinham um sítio para onde ir têm agora um parque deste tamanho que podem desfrutar. Por causa dele, transformámos a favela que ficava junto à lixeira. Descobrimos, ou melhor, redescobrimos muitos artesãos que lá viviam, de famílias com história centenária de bons trabalhos de madeira, mármore. Retreinámo-los e empregámo-los. Agora, o complexo à volta do parque vive de pessoas que há 20 anos eram muito pobres, sem oportunidades de vida, e hoje trabalham lá. Se quer transformação, estes são exemplos de como a rede [Aga Khan] transforma a vida das pessoas.

É uma comunidade mundial que tem um único ponto de referência, Sua Alteza, mas somos diversos a viver em diferentes contextos. É por isso que esta celebração em Lisboa, o culminar de um longo programa de um ano, é tão importante para a comunidade.



A preparação da visita com o Governo português correu bem?

O Governo português tem sido excepcional. Estamos muito gratos não apenas no reconhecimento a Sua Alteza, mas na facilitação de trazer uma comunidade global a Portugal. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Presidente da República, o primeiro-ministro têm sido excepcionais na sua cortesia e hospitalidade. Mas também os portugueses. Têm sido verdadeiramente hospitaleiros. Ficam curiosos e depois abrem os braços e acolhem-nos.



Esta comunidade mundial vive também em sítios de extremismo e violência. Que problemas enfrenta?

A comunidade ismaelita vive em muitos países, muitos dos quais estão em situação de conflito. A comunidade da Síria vive uma situação complexa. Hoje são um quarto de milhão de pessoas, há oito séculos que vive lá uma comunidade ismaelita. A sua casa ancestral é a Síria. Algumas comunidades foram da Índia para África e de África para o Canadá ou EUA. Ou seja, África era ponto de transição. Estavam lá 30, 40, talvez 50 anos, e depois mudavam-se. A comunidade síria é historicamente síria e continua na Síria. Mesmo chegado este ponto de conflito, a maioria manteve-se.

PUB

Temos a nossa comunidade no Afeganistão, um país com muitas fragilidades ainda, mas estamos comprometidos com este país. Temos ismaelitas a viver há mil anos na Ásia central, a área que cobre a China ocidental, Tadjiquistão, Quirguistão, Afeganistão e norte do Paquistão. As fronteiras de hoje são novas, têm 152 anos, mas a sua presença naquela parte do mundo vem de há muito. É essa a razão por que Portugal é importante para nós. Permite à comunidade olhar para cima e em frente com esperança.

Se me perguntar qual a aspiração de Sua Alteza é assegurar a esperança para a comunidade. Há uma oportunidade de pensar que há uma vida melhor, mesmo que vivam em zonas de conflito. Enquanto comunidade fazemos tudo o que pudermos para apoiar essa melhoria de vida, seja em segurança, estabilidade, qualquer que seja o apoio requerido.

São comunidades ameaçadas?

Estão vulneráveis. Seria incorrecto dizer que estão imunes ao conflito. Têm tentado gerir isso. Aqui em Lisboa temos alguns sírios que foram autorizados a vir para o festival de música, e tem sido uma grande experiência para eles. Nos seus 1400 anos de história, a comunidade teve sempre tempos em que esteve exposta ao risco, ao conflito, ao perigo. Não é novidade para nenhuma comunidade. É por isso que temos um imã, que é uma pessoa capaz de navegar e orientar a comunidade a lidar com estes problemas de uma forma que possa assegurar um resultado estável no futuro. É isso que ele quer.

Os sítios de conflito entre sunitas e xiitas são os mais perigosos?

Há no islão, tanto no mundo sunita como o mundo xiita, múltiplas interpretações. Temos relações com muitos sunitas que não são ideologicamente extremos, temos relações boas com outros no mundo islâmico, com sunitas ou outras interpretações da fé e que nos respeitam como interpretação dentro do mundo islâmico. O risco para nós, até para a maioria do mundo islâmico, tanto sunitas como xiitas, são os que estão em posição extremas, é um risco para toda a gente, não apenas para os ismaelitas.

Não posso dizer que temos um conflito com todo mundo sunita. Não é o caso, de todo. Temos na realidade muitas coisas que fazemos em colaboração com múltiplas denominações e interpretações no mundo islâmico.

Quando há um ataque terrorista islâmico no Ocidente, perguntamo-nos pelas faces tolerantes do islão. Os ismaelitas são uma face tolerante?

A nossa interpretação do islão valoriza o intelecto, o conhecimento, a noção de pluralismo e estes são princípios em que Sua Alteza tem sido forte. Estabeleceu no Canadá o Centro Global para o Pluralismo, em parceria com o governo do Canadá, e em todos os discursos que ouvir, Sua Alteza fala sempre do facto de vivermos num mundo multidimensional e de termos de sobreviver comprometidos com o pluralismo. Mesmo que o outro seja diferente, isso não significa que se entre em conflito.

Quanto à ideia de um islão tolerante, às vezes os media ocidentais apenas comunicam o que pensam sobre o islão. Há muitos séculos, tanto na ciência, medicina como na arte, cultura, o islão tem sido um dos blocos constitutivos da civilização moderna de hoje. As pessoas vêem-no apenas uma parte muito pequena, dos últimos 60/80 anos talvez, e esquecem-se do que o islão fez nos últimos mil anos. O que queremos fazer como comunidade é trazer e educar as pessoas em relação a estas outras dimensões. Por exemplo, foi um matemático muçulmano que desenvolveu a noção de álgebra e óptica... Queremos trazer estas dimensões do mundo islâmico. Isto não é teologal, é cultural, humanístico. Tenho esperança que através destas abordagens as pessoas saiam com uma perspectiva diferente do mundo muçulmano. Os valores do mundo muçulmano não são inconsistentes com ninguém.



É por isso que a comunidade ismaelita tem cada vez mais educação superior?

A noção de educação não é nova para a interpretação israelita do islão. Sua Alteza é o 49.º imã. A primeira universidade alguma vez construída, al-Azhar, foi fundada e construída pelo 15.º imã, portanto seu antepassado. Há mil anos, em 971, estabeleceu a primeira universidade no mundo, antes de Cambridge, de Oxford. A noção de conhecimento, para a melhoria da qualidade de vida, não é um conceito novo para nós. Hoje vivemos num mundo meritocrático.

Conhecimento e educação são primordiais no mundo moderno. Sua Alteza passa essa mensagem desde 1957, o seu avô fê-lo desde 1885 para a comunidade ismaelita no mundo: educar, educar, educar, com o inglês como língua central, mantendo a língua materna seja qual for, urdu, farsi, português ou francês. O inglês é a língua universal hoje, é a língua da ciência, a língua em que comunicamos internacionalmente, por isso temos de ser pelo menos bilingues, se não mesmo tri ou quadrilingues. Esta mensagem tem sido parte do que a comunidade ismaelita internalizou há muitos anos, de como progredimos nos últimos 60/100 anos: é impulsionar a educação e o valor dela.

Sua Alteza construiu duas universidades nos últimos anos: a Universidade Aga Khan (tem programas no Paquistão, Quénia, Tanzânia, Uganda, Afeganistão e Reino Unido) e a Universidade da Ásia Central (Quirguistão, Tajiquistão e Cazaquistão). Os seus antepassados construíram a primeira em 971. Azhar continua a existir no Cairo mas já não está sob o controlo dos ismaelitas. São dois grandes projectos para estimular a capacidade de conhecimento. Temos parcerias com todas as eminentes instituições de ensino superior mundiais, com Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, universidade de Toronto, Sorbonne.

Operam sobretudo nos países em desenvolvimento, mas também em três países ocidentais, Canadá, Portugal e Reino Unido. São excepções?

Não lhe chamaria excepções, são um começo. Canadá é um país onde estamos há 50/60 anos, que tem um conjunto de valores que abraçam o pluralismo, o multiculturalismo, a diversidade, que tem sido muito aberto a receber pessoas que chegam ao país. São valores com que a comunidade ismaelita se pode relacionar. Um país como o Canadá é um chão fértil para estarmos e crescermos em comunidade como canadianos. As instituições canadianas também estão entre as melhores do mundo. No Canadá construímos um museu com a missão de mostrar a história, cultura e tradições islâmicas. É o único na América do norte exclusivamente dedicado à herança islâmica.

No Reino Unido, estamos historicamente há séculos. É ainda o centro financeiro, cultural. Para nós, estas são áreas importantes de educação do mundo. Pensemos no número de pessoas que lá vai por ano, é o sítio onde querem ver um islão diferente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com Portugal temos uma relação histórica começando com Moçambique e Angola e a mudança da comunidade para Portugal. É um país que abraça a diversidade religiosa. Para nós, a liberdade religiosa e o que ela permite são valores importantes para nós. É também um país onde o nosso ADN se encaixa melhor. Culturalmente tem uma história da presença muçulmana na Península Ibérica, esteve exposto ao islão, é um país que na sua história permitiu que o islão, o cristianismo e o judaísmo tivessem interligações. Esses exemplos na história podem construir o presente num país como Portugal.



Em 2013, a revista Vanity Fair descreveu a rede de apoio ao desenvolvimento como uma organização “incrivelmente grande e eficaz” semelhante a uma “ONU própria” incluindo “uma enorme carteira de negócios que visam o lucro”. Concorda?

Não. Sua Alteza não é um filantropo e não faz isto como o senhor Gates, o senhor Rockefeller ou senhor Ford poderão fazer, como filantropos. Tem uma razão diferente para fazer o que faz. Vê-o como parte da sua responsabilidade enquanto imã dos ismaelitas. Do ponto de vista religioso, podemos dizer que temos de erradicar a pobreza, sim, mas como fazemos isso? A rede foi construída como base de resposta às questões da qualidade de vida. É como se faz e as prioridades do que se deve fazer para assegurar que milhões de pessoas melhorem a sua qualidade de vida.

Não nos vemos como umas nações unidas, não somos soberanos, estamos em vários países onde trabalhamos e somos únicos em diversos aspectos. Somos invulgares no espectro de actividades, mas não creio que Sua Alteza se sinta confortável com essa descrição ou mesmo a própria comunidade. Podemos ficar gratos por as pessoas poderem pensar que a nossa acção tem esse alcance e impacto, mas não é a nossa intenção.

Encontrar o lugar certo para a academia em Portugal "pode demorar 10 anos" Os projectos de educação para Portugal serão em parceria?

Absolutamente.



Com instituições portuguesas ou estrangeiras?

Ambas. O que queremos fazer em Portugal é trazer toda a capacidade de rede Aga Khan, ser capaz de melhorar a qualidade de vida em Portugal. As nossas relações, as nossas parcerias, a nossa investigação serão úteis para Portugal e para nós próprios.

Nos últimos 60 anos, operámos sobretudo no mundo em desenvolvimento, e em três países no mundo ocidental temos aumentado a nossa presença: Canadá, Reino Unido e Portugal. Temos também uma presença forte nos EUA. Esta capacidade de conhecimento tem sido desenvolvida através das nossas parcerias. Esperamos poder trazer essa capacidade de conhecimento para Portugal, nos próximos três anos.



A fundação vai construir uma universidade em Portugal?

Não. Vamos investir numa academia, numa escola que será parte de uma rede global de escolas, para os ciclos primário e secundário, com programa IB, com o qual temos uma parceria. A primeira academia foi construída em Mombaça, no Quénia, a segunda em Hiderabad na Índia, a terceira será em Maputo, em Moçambique. A quarta deverá ser em Islamabade, Paquistão, ou Daca, Bangladesh. Haverá uma rede de escolas à pelo mundo, todas a operar segundo o mesmo currículo. Esperamos ter uma também em Lisboa. Um estudante que entre aqui na academia passará seis anos das suas vidas nas outras; cada dois anos em outro sítio. Isto irá expô-los ao mundo fora de Portugal, à relação com outras pessoas. A ideia desta rede de escolas é ser uma rede internacional que trará estudantes de outras academias a Portugal e portugueses para outras partes do mundo. Este sistema educacional, baseado no IB, será uma rede de estudantes que terá acesso à educação superior em qualquer sítio do mundo.



E os critérios de selecção? São o mérito?

São abertos. Se alguém precisa de ajuda, tem mérito mas não tem capacidade financeira, a academia fará isso.



E quais são os prazos de construção desta academia?

Para um projecto destes normalmente precisamos de 16/20 hectares de terra. A prioridade é que seja construída no sítio certo, porque é para durar. Às vezes leva tempo até acertarmos numa solução que seja confortável para todos, governo, autarquia, população local. Não é de todo incomum para nós, pode sê-lo em outros sistemas mas não para nós, demorar 10 anos até encontrar o que queremos. Sua alteza pensa a muito longo prazo.



Qual expectativa sobre o acordo de 10 milhões de euros em bolsas a investigadores portugueses com os primeiros 16 em fase de desenvolver os seus projectos?

Temos [este tema] esta semana em discussão... Surpreendeu-nos o número de pessoas que queriam esta oportunidade. Pensámos começar modestamente e ver como corria e, tendo um pequeno sucesso, expandiríamos - é o nosso modelo habitual: começamos pequeno, fazemos com que funcione e depois fazemos crescer. Ficámos surpreendidos com o número de pessoas, com o âmbito e qualidade das pessoas que quiseram entrar neste programa. Encorajou-nos muito. Vamos já para a segunda fase de propostas para estas bolsas de investigação.

PUB