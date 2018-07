Nos últimos meses, Rui Rio tem sido pressionado no interior do próprio PSD a revelar como vai o partido votar o último Orçamento do Estado (OE) da "geringonça". Há sociais-democratas que não se sentem confortáveis com a não-posição do líder, mas o líder não cede. Já disse que "não tem posição" sobre um documento que desconhece. Já defendeu a estabilidade política, mas avisou que "não deve ser conseguida a qualquer preço”. Já disse que “o PSD nunca poderá concordar com um documento completamente contrário ao que o país necessita". E resumiu: “Nem estou a favor nem contra, antes pelo contrário”.

Na campanha para as directas, a questão do OE ainda não era uma prioridade para o partido. Ainda assim, quando lhe perguntaram se estaria disponível para dar a mão ao PS, Rui Rio respondeu com firmeza: "Não estou disponível para nada disso! Era o que faltava, o PSD e o CDS com mais deputados a apoiarem o Governo".

PUB

Estávamos a 9 de Janeiro e ninguém podia estranhar a falta de pressa de Rio, que ainda não tinha sido eleito líder do PSD. Pouco mais de um mês depois, já no congresso do partido, o ainda líder parlamentar Hugo Soares ainda tentou obter uma posição mais concreta, mas não teve sorte.

PUB

“Por discordar que o PSD possa ser uma espécie de muleta a quatro do actual modelo de governação disse que era importante que o PSD dissesse já que vota contra o próximo Orçamento do Estado porque esta é uma questão política essencial para sabermos como é que o PSD se vai colocar”, explicou Soares. Rio não deu pistas.

Só em finais de Março, depois de já se ter instalado na direcção do PSD, é que voltou ao assunto. E, nessa altura, arriscou mais do que alguma vez tinha arriscado (e do que voltou a fazer a seguir). "Acho que é muito difícil que este Governo, apoiado pelos partidos da extrema-esquerda, esteja capaz de apresentar um orçamento que possa ir ao encontro aos princípios que o PSD tem defendido e que ao longo destes anos o PS não tem feito", disse à Lusa e à TVI, à saída da sede nacional do partido.

A próxima frase que se lhe ouviu, já em Maio, foi icónica. “Nem estou a favor nem contra, antes pelo contrário”. O líder do PSD garantiu então que sem conhecer a proposta do Governo para o OE, o partido não poderá pronunciar-se. Um dia depois, na sequência de uma entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa ao PÚBLICO, defendeu a importância da estabilidade política, mas avisou que "não deve ser conseguida a qualquer preço". "Se um OE for contrário ao que entendemos para Portugal, obviamente que preferimos que não haja estabilidade e se consiga um documento melhor do que, em nome da estabilidade, ter um documento mau", afirmou.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De então para cá, não houve nuances no posicionamento de Rio. Muito pelo contrário. “Podem dizer o que quiserem, eu repito o que digo desde pequenino: não sou a favor nem contra aquilo que desconheço. Eu só sou a favor ou contra aquilo que conheço”, referiu em Vila Verde, na festa do 44.º aniversário da JSD, no último sábado.

“Como é que posso dizer que sou a favor ou contra uma coisa que eu desconheço em absoluto e que não existe? Eu recuso-me a fazer política nesses termos”, acrescentou no domingo, garantindo que “não há divisão nenhuma” no interior do PSD sobre o próximo OE.

Ainda assim, Marques Mendes lá foi antecipando, no seu comentário semanal de domingo, que Rui Rio não vai viabilizar o orçamento nem mesmo para evitar uma crise política. “Seria um suicídio político. Esta é a lei mais importante de um Governo. Uma decisão dessas dava quase uma 'guerra civil' dentro do PSD”, disse, no Jornal da Noite. “O PSD passaria a ser muito mais como um amuleto do que como uma alternativa” ao Governo, deixando para Assunção Cristas o papel de único líder de oposição.

PUB