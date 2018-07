Liberalismo

Dois dos principais objectivos de Karl Marx eram destronar Deus e destruir o capitalismo. Os partidos marxistas (PCP, BE e PS), servindo a ideologia marxista, têm destruído os valores cristãos e têm-se mostrado contra a liberdade económica (e não só) e "insultam" os governos não marxistas, acusando-os de serem liberais. Não compreendo os portugueses que apoiam esta cristianofobia e esta falta de liberdade, até porque os países mais prósperos são governados por partidos não marxistas. Os portugueses gostam de ser pobres?! Os referidos partidos tão contrários à liberdade económica, são ultra-liberais quanto ao aborto e à destruição dos valores morais cristãos! Para os socialistas (e comunistas) parece que a vida das pessoas vale muito pouco!...

Cândido Morais, Braga

Ainda a requalificação da EN 125

A requalificação da EN 125 nos troços já concluídos revela uma grande falta de respeito pelos automobilistas. Se nalguns domínios melhorou a segurança e o conforto, noutros revela uma clara incompetência por parte dos decisores, projectistas e técnicos da empresa Infraestruturas de Portugal. De uma longa série de situações estapafúrdias, dou apenas 3 exemplos: 1) No sentido Portimão – Albufeira, desde a rotunda de acesso a Lagoa até à rotunda da Guia, são exactamente 15,7km sem qualquer possibilidade de ultrapassagem. 2) Antes da rotunda de Lagoa, existe uma raríssima zona de ultrapassagem com duas vias, e nesse troço limitaram a velocidade a 70km e colocaram um radar fixo, numa clara caça à multa (que tem resultado!); 3) No km 41 da EN 125, numa curva sem visibilidade, colocaram traço descontínuo para potenciais suicidas…, quando noutros troços, onde existem rectas com excelente visibilidade, colocaram traço contínuo. Penso que para concluir o processo de requalificação da EN 125 é necessário reanalisar a sinalização horizontal e vertical, de preferência por técnicos perspicazes, corrigindo todas as situações anómalas e criando faixas de aceleração onde for possível (sem pôr em causa as questões de segurança rodoviária).

Pedro C. Pereira, Portimão

O resgate

Surpreendeu-me que, mais uma vez, apareçam pessoas a criticar o interesse generalizado despertado pelo salvamento das crianças tailandesas presas na gruta da qual já foram resgatadas.

Eu acho que, através delas, pelo contrário, ficou demonstrada a manutenção do nosso interesse por todos os seres humanos ( sobretudo crianças) quando são envolvidas em circunstâncias dramáticas, no limite do suportável e ainda por cima conduzidas para a tragédia por alguém, que seguramente lhes quis proporcionar mais momentos de descoberta e diversão e em consequência deve ter vivido o pior tempo da sua vida.

Nós, todos nós, no mundo tremendo em que vivemos ( "a banalização do mal") precisamos de recriar a nossa humanidade e esta foi uma situação que nos deu essa oportunidade.

Ana Maria Mota, Porto

