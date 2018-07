O futebolista português Cristiano Ronaldo marcou uma "era dourada" no Real Madrid e ruma aos italianos da Juventus com o estatuto de "inigualável", como destacam as edições desta quarta-feira dos principais jornais desportivos (e alguns generalistas) nacionais, espanhóis e italianos. A vitória da selecção francesa no Mundial (por 1-0 frente à Bélgica) ficou para segundo plano.

Na quarta-feira, a Juventus confirmou a contratação de Cristiano Ronaldo, de 33 anos, por quatro temporadas, até Junho de 2022, mediante o pagamento de 100 milhões de euros ao Real Madrid. Aos 33 anos, o capitão da selecção portuguesa vai defender o quarto clube na carreira sénior, depois de Sporting (2002/03), Manchester United (2003/04 a 2008/09) e Real Madrid (2009/10 a 2017/18).