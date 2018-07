Praticamente parado durante seis anos, o Programa Nacional para a Saúde Mental vai ser "relançado" pela Direcção-Geral da Saúde e terá como um dos principais objectivos articular os cuidados de saúde primários com os serviços hospitalares de psiquiatria. A longo prazo a intenção é que a maior parte dos portugueses com sofrimento psicológico seja tratada nos centros de saúde.

O facto da maioria das perturbações diagnosticadas serem ligeiras ou moderadas, dos centros de saúde serem mais próximos das populações e menos estigmatizados do que os serviços de psiquiatria justifica a necessidade de mudar o paradigma da prestação de cuidados de saúde mental, defendeu o director do programa, Miguel Xavier. Uma mudança que pode levar vários anos para se concretizar.

Entre os desígnios do novo programa estará ainda o desenvolvimento da psiquiatria na infância e adolescência, a redefinição dos serviços e a inclusão, “de uma vez por todas”, das famílias e dos utentes na definição das políticas de saúde mental, disse Miguel Xavier, no debate de apresentação do relançamento do programa, transmitido na página de Facebook do Serviço Nacional de Saúde.

No terreno, apesar de preconizada em antigos planos, esta articulação entre cuidados primários e continuados não existe, sublinhou Joaquina Castelão, presidente da FamiliarMente, a Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com experiência de Doença Mental. Isto reflecte-se num “compasso de espera nos centros de saúde até chegar aos hospitais onde existe a especialidade”, traduz.

A verdade é que a “maior parte das pessoas com sofrimento mental psicológico está em contacto com os serviços de saúde primários”, disse Miguel Xavier, “de maneira que a psiquiatria de adultos ou se articula com os cuidados primários ou uma parte muito importante das pessoas com patologia mental não vai ter acesso a nada". Isto envolve "uma mudança cultural de funcionamento, que são as mudanças mais difíceis de implementar, mas sem elas não damos o salto”, afirmou o médico psiquiatra. Na sua opinião, o problema não se prende com a capacidade técnica dos profissionais de saúde, mas com a organização do sistema.

Há um pedopsiquiatra para todo o Alentejo

O acompanhamento nos cuidados primários assume particular relevância na pedopsiquiatria, uma área que nos últimos anos “não teve o desenvolvimento que merecia” e que pode contribuir para prevenir o desenvolvimento de problemas mentais mais graves no futuro, afirmou Miguel Xavier. “É muito importante que ao nível dos cuidados primários exista uma articulação e uma capacidade de identificar o mais precocemente possível situações que se podem tornar complicadas”, corroborou Teresa Goldschmidt, pedopsiquiatra do Centro Hospitalar Lisboa Norte e Presidente da Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência.

Perturbações ligeiras devem assim ser abordadas fora de um serviço de pedopsiquiatria caso exista oferta complementar nos centros de saúde e nas escolas. “Para as crianças é muito importante que, para além das consultas médicas, tenham outras intervenções que possam potenciar a sua saúde mental (desporto, actividade artística). E isso não conseguimos fazer a partir do hospital, mas conseguimos localmente com quem conhece a oferta”, referiu Teresa Goldschmidt.

Hoje essa articulação varia muito consoante a zona do país. No Alentejo, por exemplo, existe apenas um pedopsiquiatra. Há dois em Faro. Nenhum na zona do Barreiro-Montijo, prosseguiu Goldschmidt.

As “assimetrias gritantes” no acesso, assim como as “lacunas” na organização dos serviços, são aliás transversais aos cuidados de saúde mental, frisou Miguel Xavier. Para as reduzir é preciso garantir que todos “os serviços conseguem oferecer um número mínimo de serviços a toda a população”. “Não nos interessa nada ter serviços de hiperponta nas grandes cidades e que quem está a 200 quilómetros não consiga aceder a eles”, destacou o director do programa.

Equipas multidisciplinares de saúde mental

Henrique Botelho, coordenador da reforma dos cuidados de saúde primários, acredita que a integração da saúde mental nos centros de saúde vai permitir o diagnóstico e tratamento precoce, assim como uma maior proximidade entre utentes, familiares, profissionais de saúde, a escola e outras estruturas de apoio local.

Esta é uma mudança para a qual os serviços “andam há muitos anos a preparar-se”, sendo necessário acelerar este trabalho, aliás, inscrito “desde 1983 em diplomas legais”. O coordenador da reforma dos cuidados primários acredita que os atrasos se devem à falta de vontade política, tendo esperança que o relançamento deste programa inicie um novo paradigma.

A par disso é necessário investimento: em profissionais de saúde e na criação de equipas multidisciplinares, com médicos especialistas, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas operacionais, psicomotricistas, entre outros, reconhecem os quatro intervenientes. “Um pedopsiquiatra sozinho tem pouca capacidade de intervenção e poucos recursos, tendo muitas vezes que optar por recursos farmacológicos”, disse Teresa Goldschmidt.

Também a inclusão dos utentes e familiares nas decisões médica é uma reivindicação antiga dos próprios, frisou Joaquina Castelão. “É uma área que está muito avançada em vários países europeus e está na altura de Portugal passar das intenções à prática”, concordou o responsável pelo relançamento do programa.

Em Portugal, apenas num serviço de pedopsiquiatria existe um programa que garante o acompanhamento psiquiátrico dos filhos de pessoas com doença mental grave, quer as crianças ou jovens tenham ou não perturbações psiquiátricas.

