A Judiciária do Norte revelou esta terça-feira que os oito detidos por indícios de roubo a carrinhas de valores e carros, com vantagens superiores a meio milhão de euros, são também suspeitos de vários assaltos a ATM no norte. Em conferência de imprensa na tarde desta terça-feira, o director da Unidade Territorial do Norte da Polícia Judiciária, Batista Romão, declarou que a detenção dos oito homens no âmbito de uma investigação policial para desarticular uma associação criminosa, que estava operacional desde 2016, e que se dedicava aos crimes de roubo de carrinhas de valores e carros de "gama elevada", são também suspeitos dos assaltos aos ATM (caixas multibanco) na região norte.

PUB

O modus operandi era executar os assaltos com armas de fogo na altura em que se procediam aos carregamentos aos ATM e de forma rápida. Os assaltos às caixas multibanco ocorreram "em vários pontos do norte do país" e, segundo Batista Romão, permitiram tirar "algumas centenas de milhares de euros" de proveitos.

Os crimes de roubo a carrinhas de valores e de carros com recurso a armas de fogo na região norte permitiram aos elementos da associação criminosa arrecadar, por seu turno, mais "de meio milhão de euros".

PUB

"Fundamentalmente, neste momento, esta operação foi importante, porque foi o ultimar de uma série de assaltos a carrinhas de valor, que vieram de facto a parar no ano passado, mas que era importante fazer a associação e a investigação para trazer os seus responsáveis à justiça", explicou Batista Romão, referindo que entre os detidos estão sete portugueses e um de nacionalidade brasileira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os crimes de que são suspeitos os oito detidos decorreram "entre Fevereiro de 2016 e Maio de 2017" e só pararam com a detenção de um outro grupo que andava a fazer este tipo de actividades, acrescentou aquele responsável, referindo que hoje foi o "culminar" da primeira fase das investigações. Segundo Batista Romão, os detidos não são cadastrados.

"A maioria [dos detidos] não são cadastrados e são relativamente jovens" — têm idades entre os 30 e os 50 anos —, e muitos deles com outras actividades profissionais e que foram "tentados a este tipo de situações", indicou. A associação era organizada para a prática de crimes de roubos a carrinhas de valores e de viaturas de gama alta.

Alguns dos veículos roubados foram recuperados, avançou ainda Batista Romão, referindo que se suspeita que o volume de veículos roubados seja na ordem das "duas dezenas de veículos" só nu último ano. Os detidos estão a ser ouvidos esta terça-feira pelas autoridades para conhecerem as medidas de coacção a aplicar, acrescentou a mesma fonte policial.

PUB