Um juiz de instrução criminal aplicou hoje apresentações bissemanais em posto policial a um homem de 27 anos detido pela presumível autoria de "vários crimes" de abuso sexual de crianças, cometidos na proximidade de escolas primárias de Braga e Barcelos.

Segundo fonte policial, o homem ficou ainda proibido de se aproximar de escolas daquele grau de ensino e de contactar com as vítimas e outros intervenientes no processo.

O homem foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Braga, no cumprimento de um mandado.

Em comunicado, a PJ refere que os crimes vinham sendo perpetrados desde o início de 2017.

