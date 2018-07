A PSP anunciou esta terça-feira a detenção de um homem, de 33 anos, por agressão e coacção a agentes policiais, num caso que ocorreu no Seixal, distrito de Setúbal. "Numa acção de patrulhamento, uma patrulha da PSP avistou um grupo de indivíduos, suspeitos de estarem a consumir estupefacientes, num local já referenciado por esta polícia, pelo que foi feita uma abordagem aos mesmos", refere a PSP em comunicado.

PUB

Segundo as autoridades, um dos elementos do grupo manteve sempre uma atitude agressiva para com os elementos policiais. "Nunca cooperou com os agentes, agredindo-os", acrescenta a nota.

A PSP apreendeu ao suspeito 1,40 gramas de haxixe, bem como 853 euros em dinheiro.

PUB

O homem acabou por ser detido e vai ser presente a tribunal.

PUB