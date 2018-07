O portal bombeiros.pt anunciou nesta terça-feira a disponibilização da versão IOS de uma aplicação para smartphones e tablets que fornece informações sobre temas de protecção civil e inclui um botão para pedido de emergência.

"Um ano depois do lançamento da versão Android, (que conta com mais de 5000 utilizadores), o portal bombeiros.pt lançou um apelo à comunidade PPLWARE.com para o desenvolvimento da versão IOS e, um ano depois, a APP Bombeiros.pt já está disponível na versão IOS na Apple Store", refere a direcção do portal em nota enviada à agência Lusa.

A versão para sistemas operativos da Apple vem permitir um maior número de utilizadores da aplicação que disponibiliza informações sobre temas de protecção civil a profissionais da área e ao público e que inclui um botão para pedido de emergência, que "pode ajudar a salvar vidas", acrescenta a nota.

"Esta funcionalidade surgiu da necessidade que os bombeiros podem ter em caso de emergência, como por exemplo, ficarem cercados pelo fogo, estarem caídos sem possibilidade de mobilização ou em outras situações de emergência", explica.

Os promotores do projecto adiantam que a funcionalidade pode ainda ajudar a comunidade civil, pois, em caso de pessoas isoladas ou que estejam em situação de emergência, "ao premir o botão, podem alertar os seus familiares".

"Quando se carrega no botão 'PANIC', a aplicação envia uma mensagem para o número pré-programado definido pelo utilizador a dizer que está em perigo, referindo as coordenadas geográficas do local onde se encontra", é esclarecido.

A fonte indica na nota que "quem recebe a mensagem tem a possibilidade de carregar nas coordenadas, onde lhe é mostrado o mapa com o local onde o sinistrado se encontra, podendo assim enviar meios em auxílio".

Entre outras funcionalidades, na aplicação disponibilizada nos sistemas Android e IOS, também podem ser encontrados recursos de utilidade para os operacionais, em áreas relacionadas com incêndios florestais e urbanos, emergência médica e matérias perigosas.

"Podem ainda obter informações sobre os corpos de bombeiros e ficar a par das notícias que marcam a actualidade do país", remata a nota.

A versão IOS (para iphone e ipad) começou a ser elaborada em meados de Julho de 2017 por Tiago Flores, Mobile Developer da Bliss Applications e responsável pela programação da aplicação, pelo bombeiro de Gouveia Sérgio Cipriano, licenciado em Comunicação Multimédia e director de informação do portal www.bombeiros.pt, e por Nuno Santos, também bombeiro, licenciado em Engenharia Informática e responsável pelo desenvolvimento da versão Android.

O projecto do portal bombeiros.pt surgiu há 13 anos e "afirma-se enquanto órgão de comunicação social isento, exigente e inovador em termos de novos conteúdos, sejam eles formativos, tecnológicos ou de índole mais criativo", segundo os promotores.

