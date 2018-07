O antigo líder do CDS Manuel Monteiro admite regressar ao partido que deixou em 2003 em ruptura com Paulo Portas. “Se eu decidir regressar à política fá-lo-ei no CDS, reinscrever-me-ei, porque creio que o CDS pode protagonizar um espaço mais alargado da direita e do centro-direita português”, afirmou esta terça-feira ao jornal i.

Manuel Monteiro poderá voltar a filiar-se no início do próximo ano, antes do ciclo eleitoral que inclui europeias e legislativas.

Nos últimos tempos, o antigo líder tem-se reaproximado do CDS através de militantes que criaram a primeira corrente interna formal no partido – a Tendência Esperança em Movimento. Abel Matos Santos, porta-voz da Tendência, tem promovido iniciativas em que Manuel Monteiro é convidado a participar e saúda o eventual regresso ao partido. A mesma abertura para o regresso tem sido expressa pelo ex-deputado Raul Almeida, que tem sido crítico da liderança de Assunção Cristas.

Já em Março deste ano, antes do Congresso do CDS, Manuel Monteiro tinha admitido a hipótese de voltar, o que mereceu reacções menos positivas. Na altura, o deputado e coordenador autárquico João Rebelo lamentou que o ex-líder se comportasse como um "treinador de bancada". A própria líder Assunção Cristas admitiu que o regresso “traria ao de cima mágoas”. Cristas lembrou ainda que o agora professor universitário “criou um outro partido concorrendo contra o CDS”.

Manuel Monteiro saiu do CDS – que liderou entre 1992 e 1994 – e fundou o Partido da Nova Democracia, que entretanto já desapareceu. Essa foi a justificação para não ter sido convidado, tal como Freitas do Amaral, como ex-presidente do partido para comparecer na homenagem a Adriano Moreira no congresso de Março.

