A Câmara Municipal de Guimarães vai implementar um projecto "pioneiro" com o objectivo de promover o uso de copos reutilizáveis em substituição dos copos de plástico descartáveis, anunciou esta terça-feira, 10 de Julho, aquela autarquia.

PUB

Em comunicado enviado à Lusa, a câmara explica que o projecto Care, promovido em parceira com a empresa municipal gestora dos resíduos e limpeza urbana, Vitrus, será implementado numa primeira fase no centro histórico "onde a vida nocturna e os eventos são constantes e o lixo acumulado é consequentemente superior a outras áreas do concelho".

Segundo dados daquela empresa municipal, são utilizados anualmente mais de 23.000 copos de plástico descartáveis apenas no centro histórico. "Estes dados são assustadores, quando percebemos que esta quantidade de lixo está a prejudicar não só o nosso ambiente, mas também o nosso património. É fundamental mudar comportamentos, percepções e sensibilizar as pessoas para construir uma eco-consciência", refere no texto o presidente da autarquia, Domingos Bragança. O autarca pretende ainda que o projecto seja extensível ao território e adianta que "é a soma das atitudes individuais que faz a mudança".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Dados revelados num relatório da Comissão Europeia sugerem que os europeus geram 25 milhões de toneladas de resíduos plásticos e apenas 30% é encaminhado para a reciclagem, prejudicando gravemente os oceanos. A Comissão Europeia decidiu que quer acabar com os produtos de plástico descartáveis até 2030 e substituí-los por produtos recicláveis e reutilizáveis.

"A ideia é que cada um de nós contribua de forma activa, reutilizando sempre o seu copo, e que depois o entregue para que possa ser usado por outros. Acreditamos na política da economia circular e de partilha que até aplicamos em vários outros mini projectos. Neste momento não faz sentido que se faça de outra forma", refere João Pedro Castro, responsável pelo Care.

Mais populares A carregar...

Numa primeira fase serão lançados quatro figurinos de copos que realçam a identidade da cidade de Guimarães através das imagens e de frases que as acompanham.

PUB