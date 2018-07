“Foram cinco dias de pura aventura”, descreveu António Abreu, membro da equipa Trans Madeira, em comunicado. Entre os dias 5 e 9 de Junho, 114 atletas de BTT, oriundos de 26 países, atravessaram a ilha da Madeira, percorrendo um total de 230 quilómetros. Machico, a este da ilha, foi o local da partida; Paul do Mar, a oeste, a linha de chegada. Os atletas acamparam em 140 tendas em diversos locais ao longo da ilha: na praia de Machico, na quinta de São Roque, no Estádio dos Juncos, em São Vicente, em Prazeres e, por fim, no hotel Paul do Mar.

Os vencedores da competição, Emanuel Pombo, português, e Ines Thoma, atleta alemã, foram os que somaram o menor tempo ao longo das 29 etapas em que foi dividido o percurso. No evento estiveram presentes algumas “estrelas da modalidade”, nomeadamente Steve Peat, Josh Bryceland, Yoann Barelli e Jerome Clementz, “que prometem voltar” para a próxima edição, a realizar pela mesma altura, em 2019.