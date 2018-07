Não nos enganemos, e convém repetir, o voto no Brexit foi um e um só, contra os imigrantes, contra a diferença, a favor da discriminação e da perda de direitos, a favor do aumento das horas de trabalho e da precarização do emprego.

Infelizmente, ou felizmente, foi também um voto contra a economia de um país alicerçado num capitalismo feroz, herança do "Thatcherismo", capitalismo esse indissociável de um mundo que se quer global nos dias de hoje e onde uma nação à deriva, qual jangada de pedra, por mais rica que seja, é uma nação condenada.

Porque, entretanto, temos a geografia, e enquanto não se consegue inventar o teletransporte, a Inglaterra estará sempre dependente desta Europa logo ali ao lado e onde os custos de um comércio global serão sempre superiores ao do mercado comum.

Entretanto, temos todos medo, ao que parece sem razão, mas temos medo, não estamos no nosso país e não quisemos vir para aqui, tivemos de vir para aqui, construímos vidas e um futuro num país dito de primeiro mundo. Só não contávamos com a ignorância.

A juntar à economia e à geografia, temos o factor segurança, porque desde a venda de armas às guerras e revoluções desencadeadas no Norte de África e Médio Oriente, a Inglaterra precisa da Europa e a Europa precisa de Inglaterra como de pão para a boca, e quem anda à chuva molha-se, sem esquecer a fronteira entre as duas "Irlandas" e um conflito adormecido e tão recente.

E depois temos a educação num país incapaz de produzir profissionais em número e qualidade suficiente para alimentar as empresas que aqui habitam mais o Estado, assim sublinhando a dependência em relação aos imigrantes que todos os anos tentam a sua sorte em terras de Sua Majestade.

Condenado à partida, o Brexit veio legitimar o racismo e a xenofobia. Dois anos passados e ainda são muitas as bandeiras nas janelas — e não é por causa do mundial. Com a partida de figuras chave no Governo Inglês, como sejam David Davis ou Boris Johnson, ouvem-se já os sinos tocar a finados anunciando o fim do que nunca devia ter acontecido, mas aconteceu.

Resta-nos o bom senso, que já não há muito, e a esperança de ver chegar, finalmente, ao fim toda esta loucura.

