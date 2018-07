O juiz Pablo Llarena, do Supremo Tribunal espanhol, suspendeu das funções de deputados Carles Puigdemont, Oriol Junqueras e mais quatro independentistas (Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull e Jordi Sànchez) acusados de rebelião devido ao processo de independência na Catalunha.

No auto da suspensão, que é o último de Llarena quanto ao processo soberanista, é deixado nas mãos do parlamento catalão a possibilidade de os suspensos serem substituídos temporariamente. O caso sai assim da jurisdição do Supremo.

Puigdemont encontra-se auto-exilado, de momento na Alemanha, depois de a justiça espanhola ter pedido que seja enviado para o seu país. Os restantes deputados independentistas suspensos estão detidos a aguardar julgamento por rebelião.

A decisão foi tomada um dia depois do presidente catalão, Quim Torra, se ter reunido em Madrid com o chefe do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, para começarem a normalizar relações depois da crise da declaração da independência e posterior retirada de autonomia à região por parte do anterior executivo conservadores de Mariano Rajoy.

