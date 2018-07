Três pessoas ficaram feridas nesta terça-feira sem gravidade numa colisão entre uma composição do Metro Sul do Tejo (de superfície) e um autocarro da TST, em Almada, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

A mesma fonte indicou, pouco depois das 11h00, que o trânsito não estava cortado na zona.

Foram mobilizados os Bombeiros da Trafaria e de Almada e no local estão 17 operacionais e seis viaturas.

Segundo a página da Protecção Civil, o alerta foi dado às 10h25.

