O novo viaduto que liga a cobertura do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT) ao largo Marquês da Angeja, passando sobre a Avenida da Índia, em Belém, abriu nesta terça-feira ao público.

Fonte da Fundação EDP revelou à agência Lusa que a nova passagem, com 123,7 metros de comprimento, inclui tabuleiro pedonal e ciclovia, e foi também construído para facilitar o acesso ao estacionamento da Cordoaria Nacional.

A estrutura, projectada pela arquitecta britânica Amanda Levete, autora do projecto do MAAT, permite aceder à cobertura do museu passando sobre a avenida e a via-férrea, e estará aberta 24 horas.

A estrutura foi construída em aço, betão armado e lajes mistas no tabuleiro, com um pavimento permeável e iluminação LED inserida no corrimão.

Integrado no projecto arquitectónico do MAAT, o viaduto "mantém as linhas fluidas que caracterizam a obra de Amanda Levete" (ateliê AL_A), e possui uma estrutura curva, com acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

O MAAT foi inaugurado a 05 de Outubro de 2016, e o recinto e interior, na zona de Belém, acolheu, na altura, mais de 60 mil pessoas, segundo números divulgados então pela Fundação EDP.

