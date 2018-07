Depois de perder na ronda inaugural nas últimas cinco edições do Torneio de Wimbledon e sem nunca ter passado dos oitavos-de-final numa prova do Grand Slam, Julia Goerges quebrou essa maldição da forma mais enfática possível, ao abrir caminho até às meias-finais. A protagonizar o melhor ano da carreira – iniciada com a conquista do quinto título em Auckland e a estreia no "top-10", em Fevereiro –, a alemã de 29 anos destoa entre as semifinalistas desta edição, todas elas detentoras de títulos do Grand Slam: Serena Williams (23), Angelique Kerber (2) e Jelena Ostapenko (1).

Goerges, que nunca tinha passados dos "oitavos" em majors, venceu nesta terça-feira a amiga Kiki Bertens (20.ª mundial), por 3-6, 7-5 e 6-1, e está pronta para estrear-se nas meias-finais de um Grand Slam frente à campeoníssima Serena Williams.

Tal como Goerges (13.ª), a norte-americana cedeu o set inicial para Camila Giorgi, que assim viu premiada a sua agressividade e a capacidade de anular cinco break-points. Serena não acusou o momento e confirmou que é a tenista com melhor percentagem de encontros ganhos após perder a primeira partida (52%). Mantendo um nível alto de eficácia, tanto no primeiro como no segundo serviços, saiu vencedora, por 3-6, 6-3 e 6-4.

Angelique Kerber (10.ª) também faz parte da geração alemã que despontou no início da década – e que incluía igualmente Andrea Petkovic, Sabine Lisicki e Mona Barthel – e a que mais depressa obteve resultados. Fixou-se no "top-10" em 2012, conquistou os seus dois títulos do Grand Slam (Austrália e EUA) em 2016, ano em que chegou à liderança do ranking.

Após um 2017 em que não conseguiu corresponder às expectativas, Kerber regressou este ano com a mesma determinação e solidez com que eliminou a russa Daria Kasatkina (14.ª), por 6-3, 7-5.

Para repetir a presença na final de há dois anos, Kerber precisa de vencer a letã de 21 anos Jelena Ostapenko (12.ª), a surpreendente campeã de Roland Garros em 2017, que superou Dominika Cibulkova (33.ª), por 7-5, 6-4.

Nesta terça-feira, terminou o encontro entre Juan Martin del Potro e Gilles Simon interrompido com o argentino a liderar por 2-1 em sets. Simon chegou a liderar a quarta partida por 3-1, mas Del Potro recuperou para se impor novamente no tie-break e selar o triunfo, por 7-6 (7/1), 7-6 (7/5), 5-7 e 7-6 (7/5). Nesta quarta-feira, dia dos quartos-de-final masculinos, o argentino defronta Rafael Nadal.

