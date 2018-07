O Sporting confirmou na manhã desta terça-feira o regresso de Bruno Fernandes, depois de o jogador ter rescindido o seu contrato com justa causa em Junho na sequência dos episódios de violência ocorridos na academia do clube, em Alcochete, a 15 de Maio.

Num documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube "leonino" indica os pormenores em torno do novo contrato do jogador: duração de cinco temporadas e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. O médio de 23 anos fica assim ligado ao emblema de Alvalade até Junho de 2023.

Bruno Fernandes chegou ao Sporting no início da época passada, proveniente dos italianos da Sampdoria, por 8,5 milhões de euros. Antes, tinha vestido as camisolas do Novara e da Udinese.

Quando comparado com o vínculo anterior, o valor da rescisão mantém-se, mas a ligação entre as partes passa a ter mais um ano de duração.

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD (adiante SPORTING SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248.º-A, n.º1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que a Sociedade e o jogador Bruno Miguel Borges Fernandes acordaram em celebrar, na presente data, um novo contrato de trabalho desportivo, válido por cinco épocas desportivas, nos termos do qual foi fixada uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000,00", pode ler-se.

Para além de Bruno Fernandes, rescindiram com o Sporting os futebolistas Rui Patrício (já apresentado como jogador do Wolverhampton), William Carvalho, Gelson Martins, Podence (já apresentado como jogador do Olympiacos), Battaglia, Bas Dost, Rúben Ribeiro e Rafael Leão.

Estas rescisões surgiram na sequência, entre outros casos, das agressões sofridas por vários elementos do plantel e da equipa técnica na academia do Sporting, em Alcochete, por cerca de 40 pessoas encapuzadas, 36 das quais já se encontram presas.

