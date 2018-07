O Real Madrid e a Juventus chegaram a acordo para a transferência de Cristiano Ronaldo para Turim, confirmou esta tarde o clube espanhol.

"O Real Madrid comunica que, atendendo à vontade e ao pedido expressos pelo ex-jogador Cristiano Ronaldo, acordou a sua transferência para a Juventus", lê-se no site do clube, que expressa gratidão a "um jogador que demonstrou ser o melhor do mundo e que marcou uma das épocas mais brilhantes da história do clube e do futebol mundial".

Para além dos troféus, continua o clube, "Cristiano Ronaldo foi um exemplo de dedicação, trabalho, responsabilidade, talento e superação". Madrid, diz o Real, "será sempre a sua casa".

"Estes foram possivelmente os anos mais felizes da minha vida"

Minutos depois, o Real Madrid partilhava também uma carta de despedida de Cristiano Ronaldo. "Estes anos no Real Madrid, e nesta cidade de Madrid, foram possivelmente os mais felizes da minha vida", começa por escreve o jogador português. "Só tenho sentimentos de enorme gratidão por este clube, estes adeptos e esta cidade. Só posso agradecer a todos pelo carinho e afecto que recebi", continua.

"No entanto, creio que chegou o momento de começar uma nova etapa na minha vida. (...) Peço a todos, e especialmente aos nossos adeptos, que por favor me compreendam", apela.

