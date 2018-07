O treinador português Nuno Espírito Santo prolongou o seu contrato com o Wolverhampton por mais uma época, até Junho de 2021, anunciou nesta terça-feira o clube promovido à Liga inglesa de futebol.

"Estou muito agradecido pela confiança que o clube deposita nesta equipa técnica", afirmou o técnico, de 44 anos, que chegou ao clube em Maio de 2017, levando-o à conquista do título de campeão do segundo escalão inglês e à Premier League, seis anos depois da última presença.

A restante equipa técnica também prolongou o vínculo com o clube, que contratou neste defeso o guarda-redes Rui Patrício (ex-Sporting) e o mexicano Raúl Jiménez (por empréstimo do Benfica) e já contava com os portugueses Rúben Vinagre, Rúben Neves, Diogo Jota, Hélder Costa, Roderick Miranda e Ivan Cavaleiro.

"Nós sabemos que o projecto requer tempo, agora temos três anos de contrato pela frente, e estamos muito, muito agradecidos e entusiasmados por estar aqui", frisou o antigo treinador de Rio Ave, Valência e FC Porto.

Apesar de reconhecer o Championship como "uma das mais desafiantes competições do mundo", Nuno Espírito Santo diz que o desafio no principal escalão "é ainda mais difícil".

