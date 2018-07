O candidato à presidência do Sporting Pedro Madeira Rodrigues disse nesta terça-feira discordar da possibilidade de o futebolista Bruno Fernandes ser "aumentado" financeiramente, por considerar que não se pode "dar uma benesse a quem rescindiu".

"É óptimo que ele [Bruno Fernandes] volte, mas não acredito que possa ter negociado um aumento. Se isso acontecer, que seja um aumento relacionado com o desempenho dele na época passada", começou por afirmar Madeira Rodrigues sobre o regresso do médio, que foi um dos nove jogadores a rescindir contrato, na sequência do ataque à Academia de Alcochete, em Maio.

PUB

O gestor, que apresentou aos jornalistas o organograma do departamento de futebol, caso seja eleito presidente no dia 8 de Setembro, foi peremptório quanto ao propalado aumento de ordenado do jogador, que nesta terça-feira assinou um novo contrato com os "verde-e-brancos", válido por cinco épocas.

PUB

"Nós, sportinguistas, não podemos aceitar. Não se pode dar uma benesse a quem rescindiu. O que pensarão os jogadores que não rescindiram? A comissão de gestão tem de explicar rapidamente esta situação", referiu.

Neste encontro com a comunicação social, o candidato à liderança "leonina" deu a conhecer os nomes que vão fazer parte da sua estrutura para o futebol. Ao nome do italiano Claudio Ranieri, escolhido para treinador, juntam-se Mariano Barreto (coordenador do futebol), José Lima (director para a formação), Luís Gonçalves (secretário técnico), Delfim (team manager) e Ricardo Pina Cabral (assessoria jurídica).

Já a pasta das relações internacionais será entregue ao antigo guarda-redes dos "leões" Ricardo Pereira, mas também a Krassimir Balakov e Marco Aurélio, que representaram o Sporting na década de 90.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pedro Madeira Rodrigues revelou que, antes de apresentar o nome de Claudio Ranieri, falou com o actual treinador, José Peseiro: "Ele percebeu perfeitamente a minha opção, irá fazer o trabalho dele com toda a naturalidade."

O candidato à presidência, que já tinha concorrido às eleições de 2017, perdendo-as para Bruno de Carvalho, não se quis alongar sobre a recandidatura do ex-presidente, lembrando que a comissão de fiscalização irá decidir sobre a suspensão ou expulsão do mesmo.

"Bater numa pessoa quando está no chão é das coisas de que menos gosto. Agora é fácil bater em Bruno de Carvalho, mas não contem comigo para entrar nesse jogo. Os sportinguistas não estejam preocupados com Bruno de Carvalho, porque ele não vai ganhar [as eleições]", concluiu.

PUB