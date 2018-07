O final da quarta etapa da Volta a França foi uma fotocópia do fim da etapa inaugural, com Fernando Gaviria (Quick-Step- Floors) a bater de novo ao sprint o campeão mundial Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), sendo o mais rápido a percorrer os 195 quilómetros que ligaram esta terça-feira La Baule a Sarzeau. Ao fim de quatro etapas na sua primeira participação na Volta, o colombiano já registou duas vitórias. Quanto a Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) ficou em 16.º mas continua a ser o camisola amarela.

Durante grande parte da etapa, o pelotão teve de perseguir uma frente composta por dois franceses e dois belgas: Jérôme Cousin (Direct Energie), Guillaume van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert), Dimitri Claeys and Anthony Perez (Cofidis). A maior vantagem dos homens da frente foi de 7m40s e registou-se antes do quilómetro 50. Mas no quilómetro final, o pelotão já tinha apanhado os restantes ciclistas.

A cinco quilómetros da meta, numa altura em que o pelotão encurtava cada vez mais a distância em relação à frente, deu-se uma queda em cadeia que apanhou boa parte dos ciclistas. Gaviria não ficou preso na confusão e conseguiu seguir o resto caminho para eventualmente chegar à vitória. O colombiano considerou que a vitória foi “muito difícil”. “Estou muito feliz pela minha equipa. Não se pode ganhar sem eles. Obrigado a todos os adeptos colombianos. O apoio deles é incrível”, exclamou Gaviria no final.

Peter Sagan igualou o recorde de Erik Zabel ao conquistar a sua 89º camisola verde da Volta a França.

A quinta etapa realiza-se esta quarta-feira entre Loriente e Quimper, num percurso de montanha de 204,5 quilómetros.

