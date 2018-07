Didier Deschamps, seleccionador da França

PUB

“Foi excepcional. Estou muito feliz pelos meus jogadores. Mostrámos carácter e a mentalidade correcta. Foi muito duro contra uma bela equipa da Bélgica, mas aquele golinho fez-nos bem. Tivemos de trabalhar muito na defesa, mas conseguimos ganhar alguma vantagem no contra-ataque. Parabéns aos meus jogadores e à minha equipa técnica. Estou muito orgulhoso do meu grupo. Já estamos juntos há 49 dias, tem acontecido muitas coisas, coisas difíceis. É mérito de todos. A final de 2016 ainda não está digerida, continua na nossa cabeça. Agora é ver tranquilamente quem nos vai calhar na final.”

Roberto Martínez, seleccionador da Bélgica

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Infelizmente para nós, foi uma bola parada que fez a diferença. O jogo foi muito equilibrado e iria ganhar quem tivesse mais sorte em frente à baliza. A atitude dos jogadores foi magnífica e não podia ter desejado mais. Deram tudo e carregaram até ao último segundo para tentar regressar à discussão. Queríamos chegar à final, mas precisamos de ultrapassar isto porque ainda temos mais um jogo. Estes jogadores não merecem sair do torneio com um gosto amargo. Mostraram um espírito de equipa incrível, mas quando não é o resultado que queremos, ficamos desiludidos. Agora, temos de garantir que saímos do torneio em alta com o próximo jogo."

Samuel Umtiti, jogador da França e autor do golo da vitória

“Sinto muito orgulho. Trabalhámos muito. Marquei o golo, mas a equipa fez um bom jogo e estou orgulhoso de toda a gente. A selecção de 1998 trabalhou muito e nós também o fizemos hoje. Alcançámos o nosso objectivo, estamos na final e eu estou muito satisfeito.”

PUB