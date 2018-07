O Benfica abriu a pré-temporada com uma vitória por 3-0, no Bonfim, em Setúbal, sobre os sérvios do Napredak, clube da I Divisão daquele país os Balcãs. Jardel foi a grande figura do jogo, ao marcar dois dos golos da equipa "encarnada", enquanto o chileno Castillo, uma das caras novas, marcou o outro golo do jogo

PUB

Foi o avançado chileno contratado ao Pumas a inaugurar o marcador logo aos 18', após assistência de Pizzi, com Jardel a aumentar para 2-0 aos 22', após canto de Grimaldo. Ainda antes do intervalo, aos 41', o central brasileiro voltou a marcar na sequência de um canto, desta vez marcado por Pizzi.

Rui Vitória utilizou quase todos os jogadores à sua disposição, entrando de início com o seguinte "onze": Svilar, André Almeida, Conti, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Pizzi, Rafa, João Félix e Castillo.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O técnico do Benfica mudou a equipa toda para a segunda parte, fazendo ainda diversas alterações durante os minutos finais. O britânico Chris Willock e João Amaral, contratado ao Vitória de Setúbal, não saíram do banco, enquanto Krovinovic, Samaris e Luisão nem sequer estiveram na ficha de jogo.

Sendo este o jogo que abriu o Torneio Internacional do Sado, ainda houve marcação de penáltis para salvaguardar empates entre os três participantes. Os sérvios falharam dois em cinco, enquanto os "encarnados" falharam apenas um - Cristian Lema, o central argentino contratado ao Belgrano, permitiu a defesa do guardião sérvio.

O Benfica volta a jogar nesta sexta-feira, também no Bonfim, frente ao Vitória de Setúbal. A formação sadina irá entrar em acção já nesta quarta-feira, frente à equipa sérvia, naquele que será o seu segundo jogo de pré-época, depois de ter derrotado por 1-0 o Mansfield Town, da quarta divisão inglesa.

PUB