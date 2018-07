O cinema é o meio dos realizadores, diz-se, mas os seus guiões são parte essencial da sua história e agora 45 argumentos de filmes populares, de culto ou de géneros tão variados quanto o terror e a animação estão disponíveis online de forma gratuita. A Shore Scripts, uma associação de guionistas norte-americanos e britânicos, oferece agora gratuitamente parte da sua biblioteca para ajudar a “fazer crescer a voz” dos argumentistas que queiram ler os originais de Laranja Mecânica, Die Hard, Goodfellas, Até à Eternidade, Matrix ou mesmo Armageddon e Comando.

“A única forma de nos tornarmos em escritores verdadeiramente bons é aprender com os mestres”, escreve a associação no seu site, apresentando a iniciativa que disponibiliza cinco guiões de cada género – terror, animação, drama, crime, romance, acção, ficção científica, thriller e comédia – no âmbito da sua oferta mais alargada de dicas e vídeos sobre como promover um guião, como ser mais produtivo ou melhorar diálogos. Os géneros que escolheram são categorizados como “pilares” e justificam a diversidade que vai de filmes aclamados pela crítica ou clássicos até blockbusters e filmes de culto mais ou menos comerciais.

A ideia é que estes guiões sejam usados como “recurso”, “referência”, “inspiração e motivação” para que os argumentistas ou estudantes possam com isso melhorar a sua voz individual e escrita própria. Entre os guiões agora disponibilizados no seu inglês original estão obras de Stanley Kubrick, Lawrence Kasdan e George Lucas (Indiana Jones e Os Salteadores da Arca Perdida), Nicholas Pileggi e Martin Scorsese (Goodfellas - Tudo Bons Rapazes), Tina Fey (Giras e Terríveis) ou Michael Mann (Heat).

A lista completa faz-se então de Capote, O Último Samurai, Munique, 8 Mile, Diamante de Sangue no drama, Tudo Bons Rapazes, Anatomia de um Crime, Brick ,Heat - Cidade Sob Pressão e À Beira do Abismo no crime e Armageddon, Comando, Assalto ao Aeroporto, O Fugitivo e Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida na acção. No romance figuram Alguém Tem que Ceder, Guarda-Costas, Até à Eternidade, O Amor é um Lugar Estranho, Um Amor Inevitável e na ficção-científica Equilibrium, Robocop, Laranja Mecânica, Matrix e Regresso ao Futuro II.

O thriller preenche-se com Sala de Pânico, Colateral, O Candidato da Verdade, Jogo de Lágrimas e Hotel Ruanda e o terror com Os Pássaros, Poltergeist, o Advogado do Diabo, The Omen - O Génio do Mal e O Renascer dos Mortos. Os filmes de animação cujos guiões estão disponíveis são O Gigante de Ferro, O Rei Leão, Toy Story 3, Pateta - o Filme e A Tartaruga Vermelha e a comédia faz-se de O Virgem de 40 Anos, A Família Addams, Kiss Kiss Bang Bang, Legalmente Loira e Giras e Terríveis.

A Shore Scripts não detalha por quanto tempo estarão estes guiões online.

