George Clooney foi ferido numa colisão envolvendo a sua scooter e um pequeno tractor. O acidente ocorreu na Sardenha, onde o actor norte-americano está a filmar a sua mais recente série televisiva Catch 22.

Segundo a NBC, Clooney já recebeu alta no Hospital João Paulo II. A agência de notícias Ansa e um jornal local, citados pela BBC, sugerem que Clooney terá feito uma lesão na anca.

O acidente terá ocorrido quando o actor estava a sair do hotel, no norte da ilha, logo na manhã desta terça-feira, onde está hospedado e se dirigia para as filmagens. O acidente aconteceu com um pequeno tractor, diz a Ansa, citada pela Reuters.

O actor está a filmar uma série cujo enredo se passa na Segunda Guerra, inspirado no livro Catch 22 de Joseph Heller, o escritor norte-americano que morreu em 1999.

