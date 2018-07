LUSA/WO ANDY MALTHOUSE / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT

LUSA/SAC BEN MAYFIELD / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT

LUSA/CPL SCOTT ROBERTSON / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT

LUSA/SAC BEN MAYFIELD / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT

A semana começou cheia de compromissos para a família real britânica. Na segunda-feira, o príncipe Louis foi baptizado, no Palácio de St. James, e a rainha Isabel II não pôde estar presente, porque tinha de comparecer no centenário da Royal Air Force (RAF), em Sandringham, cerca de 150 quilómetros a norte de Londres.

A RAF continuou na ordem do dia nesta terça-feira de manhã, numa cerimónia na Abadia de Westminster, no centro de Londres, onde além da rainha, os restantes membros da família real juntaram-se, bem como a primeira-ministra, Theresa May.

Durante a cerimónia religiosa, arcebispo da Cantuária, Justin Welby – que no dia anterior baptizou o pequeno príncipe – falou sobre o papel importante que a RAF desenrolou em prole da "independência, democracia e liberdade" do país.

Desta vez, Meghan Markle – cujas escolhas de vestuário continuam a ser observadas ao pormenor – optou por usar um vestido preto feito à medida pela Dior, uma clutch a condizer e uns sapatos de salto nude. O decote em barco do vestido foi imediatamente comparado ao do vestido de casamento da duquesa, criado pela directora criativa da Givenchy, Clare Waight Keller.

Já Kate optou por um casaco azul pálido Alexander McQueen – uma das marcas de eleição da duquesa, responsável pelo seu vestido de casamento e também pelas indumentárias usadas nos baptizados dos seus três filhos.

