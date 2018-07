Quando eles subiram ao palco do Canecão do Rio de Janeiro, em 1996, estavam longe de imaginar que iam dar início a um dos maiores sucessos da música brasileira. Alceu Valença e Geraldo Azevedo, de Pernambuco, e Zé Ramalho e Elba Ramalho, da Paraíba, foram as vozes de O Grande Encontro, que, gravado ao vivo e editado em disco, teve mais de um milhão de cópias vendidas só no Brasil. Vinte anos depois, e a par da carreira musical de cada um, Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo (Zé Ramalho desta vez não quis entrar, mas está presente nas canções) voltam e dar voz ao espírito de O Grande Encontro, num espectáculo que tem esgotado salas atrás de salas no Brasil e que chega agora aos coliseus de Lisboa (dia 12) e Porto (dia 13). Mas antes, dia 9, estarão no Auditório do PÚBLICO, a cantar e em conversa com o jornalista Nuno Pacheco.