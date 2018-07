A PSP anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem de 37 anos, no Barreiro, distrito de Setúbal, por agressões a uma ex-namorada, que necessitou de tratamento hospitalar, e a um agente policial. "Após informação de que um indivíduo estava a tocar a várias campainhas do prédio, uma patrulha da PSP deslocou-se ao local para averiguar a situação. No local apurou-se que, momentos antes, o suspeito arrombara a porta da residência da ex-namorada, agredindo-a na face", refere a PSP em comunicado.

Segundo as autoridades, a vítima necessitou de receber tratamento no hospital do Barreiro.

"Foi necessário retirar a vítima do local, até ser possível retirar o suspeito do interior da residência da mesma. O suspeito manteve sempre uma atitude agressiva para com a vítima, bem como para com estes elementos policiais, mantendo sempre uma atitude hostil", acrescenta.

A PSP refere que o agressor nunca cooperou com os agentes, acabando mesmo por agredir um dos agentes.

O homem acabou por ser detido e vai ser presente a tribunal.

