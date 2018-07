Nos últimos dias, a atenção do mundo virou-se para a gruta de Chiang Rai, na Tailândia, onde 12 crianças e o treinador estão encurralados há mais de duas semanas. Nas redes sociais, as publicações de apoio e esperança multiplicam-se e alguns artistas têm partilhado imagens em homenagem aos mergulhadores e rapazes encurralados.

"Os heróis não usam capas, usam equipamento de mergulho", lê-se numa publicação no Twitter, com a hashtag #thaicaverescue. Na imagem, um mergulhador transporta um pequeno javali — uma referência ao nome da equipa de futebol dos rapazes, “Wild Boars” (javalis, em português). Por sua vez, o cartoonista Chris Roy Taylor desenhou um mergulhador a emergir da água na caverna ao mesmo tempo que ergue o troféu do Mundial de Futebol, a decorrer na Rússia, seguido da legenda “O mundo acabou de encontrar a equipa de futebol mais inspiradora e corajosa”.

Na sexta-feira, 6 de Julho, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, convidou as 12 crianças e o treinador Ekkapol Chantawong a assistirem à final do Mundial de Futebol na Rússia, no próximo domingo, dia 15.

